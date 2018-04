VW Jetta (2018): Test, Preis, Technische Daten, Motoren

Vorstellung: Sportlicher und coupéhafter

Ein Hauch von Arteon: Der neue Jetta bekommt eine coupéhafte Linienführung. Neue VW (2018, 2019, 2020, 2021 und 2022) zur Galerie Volkswagen hat Anfang 2018 den neuen Jetta in Amerika gezeigt. Er ist der meistverkaufte Volkswagen in Nordamerika, rund 115.000 Jetta wurden 2017 in den USA neu zugelassen, und basiert wie Golf, Tiguan und Arteon auf der MQB-Plattform. Das sorgt für ein verbessertes Raumangebot. Zusätzlich hat VW am Design geschraubt: Der Jetta sieht nun sportlicher und coupéhafter aus. Bei den Maßen nähert sich der Jetta dem Passat: Er ist 4,7 Meter lang (plus 4,3 Zentimeter) und hat einen Radstand von 2,69 Meter (plus 3,5 Zentimeter). Das neue Design macht den vorderen Überhang kürzer und den hinteren länger. Zusätzlich wird der Jetta höher und breiter, das soll für mehr Kopf- und Kniefreiheit sorgen und mehr Platz für die Schultern schaffen. LED-Licht ist jetzt serienmäßig. Die Assistenzsysteme sind vernetzt, die Topversion kommt mit digitalem Cockpit. Die Kraft bringt auf Wunsch eine neue Achtgang-Automatik auf die Straße. Die schlechte Nachricht: Das Auto kommt nicht nach Europa. Noch im Frühjahr 2018 soll der neue VW Jetta in Mexiko an den Start gehen, im Sommer dann in den USA. Die Chinesen sollen ein Schwestermodell unter dem Namen Sagitar kaufen können.

Innenraum: einfachere Materialien

Die Tachoeinheit ersetzt gegen Aufpreis ein 10,2-Zoll-Display. Zwar sind deutlich mehr hartes Plastik und weniger weiche Materialien verbaut, als wir das in diesem Segment in Deutschland gewohnt sind (Türinnenseiten, Mittelkonsole und Armaturen sind fast komplett aus Plastik), die Volkswagen-DNA zeigt sich dennoch auf den ersten Blick. Bedienelemente, Instrumente, Entertainment und Infotainment, Lenkrad – die komplette Cockpit-Anmutung kennen wir aus den in Deutschland erhältlichen VW-Modellen.In der zweithöchsten Ausstattungslinie SEL, in der wir Platz nehmen, sind alle Cockpit-Instrumente ab sofort digital und wie die Bedienelemente optimal auf den Fahrer ausgerichtet. Das neue, große Panorama-Dach lässt den Innenraum sehr großzügig und luftig wirken. Für die optimale Wohlfühl-Atmosphäre stehen zehn verschiedene Innnenbeleuchtungsfarben zur Auswahl (Serie ab SEL). Das große, zentrale Display (10,2 Zoll) lässt sich recht intuitiv mit Touch-Befehlen steuern. Auch Sprachbefehle sind möglich. Mit dem System "App-Connect" können Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink über Smartphones integriert werden. Auf Wunsch (oder Serie ab SEL) können Fahrer und Passagiere sich von einer 400 Watt starken Soundanlage von Beats by Dr. Dre beschallen lassen. Das Raumangebot ist ordentlich, für Passagiere bis 1,90 Meter Körpergröße ist sowohl die Bein- (dank gewachsenem Radstand) als auch Kopffreiheit im Fond ausreichend. Vier Cupholder und zwei USB-Anschlüsse sind an Bord, individuelle Bedienelemente für die Fondpassagiere zur Klimaregelung sucht man jedoch vergebens. Bei einem Einstiegspreis von 18.545 Dollar in den USA wäre das wohl auch zu viel verlangt.

Fahren: unaufgeregt und flott



AUTO BILD ist den VW Jetta mit der optionalen Achtgangautomatik gefahren. Das Auto ist unaufgeregt und flott im amerikanischen Straßenverkehr unterwegs. Wer den aufgeladenen Vierzylinder beim Auffahren auf den Highway stark beschleunigt, spürt ein leichtes Zucken in der angetriebenen Vorderachse. Und beim Ausdrehen der Gänge wird eine überschaubare Geräuschdämmung des Vorderwagens deutlich. Ist das Drehzahlniveau jedoch erst einmal wieder abgesunken, rollt der Jetta locker mit, um bei einem Druck aufs Gaspedal jederzeit schnell und behände bei der Sache zu sein. Die gute Abstufung mit der Achtgangautomatik aus dem Hause Aisin lässt einen die bekannten Doppelkupplungsgetriebe noch vor dem nächsten Drive In vergessen. US-typisch wird der neue Jetta bei 180 km/h eingebremst. Wer in einem Bundesstaat wie North Carolina mit dieser Geschwindigkeit unterwegs ist, hat sich von seinem Führerschein ebenso verabschiedet wie vom in Aussicht gestellten Normverbrauch von 6,9 Litern, der beim lockeren Galopp durchaus zu packen ist.

Ausstattung: Ambientelicht in zehn Farben

Den neuen Jetta bietet VW in den Ausstattungen S, SE, SEL und SEL Premium an. Ab der Ausstattung SE sind Front Assist mit City-Notbremsassistent und Totwinkel-Assistent serienmäßig an Bord. Ansonsten stehen noch Abstandsassistent, Spurhalteassistent , Rückfahrkamera, Ausparkassistent, Multikollisionsbremse und Fernlichtassistent auf der Aufpreisliste zu finden. Ebenfalls optional gibt es ein 400-Watt-Soundsystem von Beats by Dr. Dre.

Connectivity: digitales Cockpit im neuen Jetta

Die Tachoeinheit ersetzt gegen Aufpreis ein 10,2-Zoll-Display. Die dort angezeigten Instrumente sind individuell anpassbar. Serienmäßig hat der VW Jetta das Infotainment "Composition Colour", Bluetooth, USB-Audio-Anschluss, Volkswagen Car-Net und App Connect an Bord. Über das System App Connect werden Smartphone-Apps wie Spotify über Mirror-Link, Android Auto oder Apple CarPlay gespiegelt.

Motor und Preis: Es bleibt beim 1,4-Liter-Benziner

Motorseitig bleibt es beim 1,4-Liter-Benziner mit einer Leistung von 150 PS und 250 Nm. Motorseitig bleibt es beim 1,4-Liter-Benziner mit einer Leistung von 150 PS und 250 Nm. Neben der serienmäßigen Sechsgangschaltung steht beim neuen Jetta auch eine Achtgang-Automatik zur Auswahl. Erst 2019 wird das rund 230 PS starkes Sportmodell des VW Jetta GLI nachgelegt, um noch jüngere Kunden zu locken. Aktuell ist die Basis-Limousine für 17.895 Dollar in den USA erhältlich. Der Einstiegspreis der neuen Generation beträgt 18.545 Dollar.

Technische Daten: Zum Start gibt es den 147-PS-Benziner