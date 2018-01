VW Jetta (2018): Vorschau, Preis, Motor — 10.01.2018 Der VW Jetta wächst Der Jetta wächst und wandelt sich zu einem eleganten viertürigen Coupé à la Arteon. AUTO BILD hat die Infos und den Einstiegspreis!

Ein Hauch von Arteon: Der neue Jetta bekommt eine coupéhafte Linienführung.

Basisversion mit Handschaltung

Autor: Andreas Huber

Volkswagen bringt zur Detroit Auto Show NAIAS (20. bis 28. Januar 2018) die Neuauflage des Jetta mit. Die in Deutschland nicht mehr erhältliche Stufenheck-Limousine ist für die Wolfsburger das wichtigste US-Modell. Mehr als überfällig erscheint daher nach fast acht Jahren Bauzeit des aktuellen Modells eine Neuauflage. In der siebten Generation baut der Jetta nicht mehr auf der PQ35-Plattform auf, sondern auf VWs modularem Querbaukasten (MQB). Optisch nähert sich der ehemalige Stufenheck-Golf dem Arteon an. Das bedeutet für die Front einen schmaleren Kühlergrill und LED-Tagfahrlichter. Die Seitenlinie wird coupéhafter und endet in einem Heck mit kurzem Überhang. Die Rückleuchten geraten im Vergleich zum Vorgänger etwas plastischer. Auch an den Größenverhältnissen schraubt Volkswagen. Der neue Jetta wird etwas größer aber auch leichte.Auch der kommende Jetta soll wieder als Handschalter zu haben sein, nun allerdings mit einem Sechsgang-Getriebe. Optional wird auch ein DSG-Getriebe angeboten. Für den Vortrieb in der Basis könnte weiterhin der 1,4-Liter-Benziner sorgen, allerdings wäre auch der neue, aus dem Golf bekannte 1.5-TSI-Motor denkbar. Wie auch schon beim Vorgänger ist ein GLI Top-Modell mit über 200 PS wahrscheinlich. Ob der Jetta auch nach Europa kommt, ist dagegen fraglich, immerhin verkaufte sich die sechste Generation nicht besonders gut. Aktuell ist die Basis-Limousine für 17.895 Dollar in den USA erhältlich. AUTO BILD vermutet für die kommende Generation einen Einstiegspreis von knapp über 18.000 Dollar.