VW-Neuheiten: 2017, 2018, 2019, 2020 bis Neue VW (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025) — 31.08.2017 VW macht sich fit für die Zukunft Volkswagen stellt sich nach dem Dieselskandal neu auf. AUTO BILD zeigt alle Neuheiten vom Arteon Shooting Brake über den Variosport bis zum I.D. Buzz!



Alle Infos und Hintergründe zum Abgas-Skandal von VW

Autoren: Michael Gebhardt,

Volkswagen muss in den kommenden Jahren kräftig sparen. Viele Projekte stehen auf dem Prüfstand: Was nicht lohnt, wird eingestellt. Treffen wird es vor allem die Hauptmarke VW . Die startet deshalb mit einer neuen Strategie in die Zukunft, der Name: "Together – Strategie 2025" . Es gibt ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität . Bis 2025 wollen die Wolfsburger mehr als 30 neue E-Fahrzeuge auf den Markt bringen. Und als könnten die Ziele in puncto alternative Antriebe nicht hoch genug sein: Zwei bis drei Millionen Einheiten sollen nach eigenen Angaben jährlich verkauft werden. Der Fokus in der Entwicklung liegt dabei auf den Bereichen Batterietechnologie, Digitalisierung und autonomes Fahren . Dafür investiert VW einen zweistelligen Milliardenbetrag. Eckpfeiler der Neuausrichtung sind unter anderem der I.D., der als Kompakter und als Bulli-Revival kommen soll und natürlich der Bestseller: die Neuauflage des Golf