VW Passat B8: Gebrauchtwagen-Test — 11.07.2017 Der Traum eines Handlungsreisenden Als Gebrauchter wird der klassische Geschäftswagen jetzt auch für Privatleute interessant. Aber was taugt er? Der VW Passat B8 im Gebrauchtwagen-Test.

Nach fünf Erdumrundungen steht der Passat noch gut da



Der 150-PS-TDI läuft leise und kräftig. Sein Manko bleibt die leichte Anfahrschwäche im unteren Drehzahlbereich.

Technische Daten: VW Passat Variant 2.0 TDI Comfortline Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1968 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 3500/min Drehmoment 340 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 218 km/h 0–100 km/h 8,9 s Tank/Kraftstoff 66 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4767/1832/1477 mm Kofferraumvolumen 650-1780 l Leergewicht/Zuladung 1598/614 kg

Autor: Malte Büttner Fazit Seit fast drei Jahren ist der Passat B8 nun auf dem Markt. Mechanisch leistet er sich kaum Schwächen. Ärgerlich sind die zahlreichen Elektronikmacken. Zwar bietet der Konzern hier Kulanz, Gebrauchtkäufern bleibt aber zu wünschen, dass die Verbesserungen auch von Dauer sind.



n den Achtzigerjahren war die Sache klar: Familien fuhren. Der war als CL mit 75 PS ausreichend motorisiert und noch bezahlbar. Über die Jahre hat der Passat bei Größe und Preis kräftig zugelegt. Kein Wunder, dass mittlerweile Firmen die mit Abstand größte Käufergruppe stellen. Diese Fahrzeuge, fast immer mit TDI unter der Haube, reißen auf deutschen Autobahnen Kilometer im Zeitraffer. Aber als Gebrauchter wird derwieder für Privatleute interessant, insbesondere die seit 2014 vom Band laufende sechste Generation. Dazu muss man wissen: Konzernintern werden große Facelifts als neue Modelle angesehen, weswegen die Baureihe B8 und nicht B6 heißt.Unser Fotowagen vom Autohus in Bockel hat in zwei Jahren 205.000 Kilometer gesammelt. Nicht immer im Schneckentempo, wie die steinschlaggeschundene Frontpartie stumm berichtet. Der Diesel mit dem Kürzel EA288, der Nachfolger des Schummeldiesels EA189, läuft gut und hält. Zudem erfüllen alle B8 die Euro­-6-­Norm. Einen SCR­-Kat haben dagegen nicht alle Varianten. Im Innenraum stört der etwas ein­fache Armaturenträger, der genau wie die Achsen zu Poltergeräuschen neigt. Auch das laute Abrollverhalten ist ein häufiges Markenübel. Dafür überzeugen Sitze und Detailqualität. Selbst die Schalter sind nach fünf Erdumrundungen noch nicht abgegriffen. Da VW auch den Korrosionsschutz traditionell gut im Griff hat, bleibt das Hardware­-Risiko für Gebrauchtkäufer gering.Problematischer ist die Software. Gerade bei frühen Modellen kam es oft zu Elektronikspinnereien wie dem Ausfall von Navis, Kameras sowie zahlreichen Assistenten. Das geringste Risiko stellen daher einfache Basismodelle dar. Weil sie auch am wenigsten kosten, sind sie der Tipp für Familien. Vor 30 Jahren fuhr derja auch ohne Helferlein ganz gut.