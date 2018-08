VW Passat Variant: Dauertest

S o sieht der perfekte Beginn für einen Dauertest aus: Kaum in Hamburg eingetroffen (30. Mai 2016), bekommt er in nur zehn Tagen 5300 Kilometer zum Einfahren verpasst. Testkoordinator Gunnar Heisch schreibt ins Fahrtenbuch, dass wir "einen Super-Dauertest" am Start haben. "Da will ich gar nicht mehr aussteigen!" Zu solch einem Kommentar, könnte man meinen, trägt bei langen Strecken die Massagefunktion im Fahrersitz bei. Doch die kam nicht nur gut an. Schon bei Tachostand 12.986 steht im Logbuch: "Lautester Massagesitz ever. Auf Dauer nervig." Alle Angebote Gebrauchtwagensuche: VW Passat o sieht der perfekte Beginn für einen Dauertest aus: Kaum in Hamburg eingetroffen (30. Mai 2016), bekommt er in nur zehn Tagen 5300 Kilometer zum Einfahren verpasst. Testkoordinator Gunnar Heisch schreibt ins Fahrtenbuch, dass wir "einen Super-Dauertest" am Start haben. "Da will ich gar nicht mehr aussteigen!" Zu solch einem Kommentar, könnte man meinen, trägt bei langen Strecken die Massagefunktion im Fahrersitz bei. Doch die kam nicht nur gut an. Schon bei Tachostand 12.986 steht im Logbuch: "Lautester Massagesitz ever. Auf Dauer nervig." VW kennt das Problem, die Servicepartner sind für die Abstellung der Ächzgeräusche gebrieft. Das Problem: Unterschiedliche Materialien der Massage-Mechanik reiben aneinander. Ein spezielles Gleitmittel sorgt für Ruhe.

Unser Test-Motto: Wo viel drinsteckt, kann auch viel kaputt gehen

Willkommen: üppiger Arbeitsplatz mit digitalen Instrumenten (660 Euro) und Navi Discover Pro (1430 Euro). Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 3,3 s 0–50 km/h 3,3 s 0–100/-130 km/h 8,3/12,9 s 0–100/-130 km/h 8,2/12,8 s 0–160 km/h 19,8 s 0–160 km/h 19,8 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 4,1 s 60–100 km/h 4,0 s 80–120 km/h 5,2 s 80–120 km/h 5,1 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,1 m aus 100 km/h kalt 36,1 m aus 100 km/h warm 36,0 m aus 100 km/h warm 37,1 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 55 dB(A) bei 50 km/h 58 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) bei 130 km/h 68 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,1 l S – 168 g/km Testverbrauch – CO2 7,3 l S – 173 g/km Leistungsmessung* 138,9 kW – 188,8 PS Verbrauch nach ECE* 7,3/5,0/5,9 l – 140 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt. Mit den weiteren Ausstattungs-Highlights hatten wir mehr Glück. Mit 31 Sonderausstattungen haben wir den Testwagen konfiguriert. Von digitalen Instrumenten (660 Euro) über das große Navigationssystem (1430 Euro) bis zum Winterpaket inklusive beheizbarer äußerer Rücksitze (280 Euro). Natürlich kommt man schon ins Grübeln, wenn ein Comfortline-Passat unterm Strich plötzlich knapp 56.000 Euro kostet. Doch der Test-Gedanke steht im Vordergrund. Nur wo viel drinsteckt, kann auch viel kaputt gehen. Und Qualität zeigt sich immer erst dann, wenn die volle Hütte funktioniert. Genau das können wir dem VW Passat bescheinigen. Er funktioniert so gut, dass er bei unserem Tester Mirko Menke ein "deutliches Haben-wollen Gefühl" auslöste.

Statt eines Diesels gibt es einen Benziner mit 180 PS

Trotz viel Schlepperei geht der Verbrauch voll in Ordnung: 8,8 Liter waren es im Schnitt. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 14 (100 %, R 11) 701 Euro Vollkasko 21 (500 € SB, R 7) 1169 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, R 9) 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 106 Euro Kraftstoffkosten für 102.062 km 8939,11 Liter Super (= 8,8 l/100 km) 12067,80 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 3,1 Liter 103,10 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 30.000 km 349,63 Euro 60.000 km 527,75 Euro 90.000 km 317,16 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 2 Satz Sommerreifen 235/45 R 18 W Continental SportContact 5 1280 Euro 1 Satz Winterreifen 215/55 R 17 V Dunlop WinterSport 5 635 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 5/16 (inkl. Extras) 55.849 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 54.193 Euro Schätzpreis 7/18 25.690 Euro Wertverlust des Testwagens 30.159 Euro * berechnet auf Basis 1.4 TSI (150 PS). Stärker derzeit nicht bestellbar Gesamtkosten für zwei Jahre auf 102.062 km 20.050,78 Euro Kosten pro km 0,20 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,49 Euro Für Verwunderung sorgte bei einigen Kollegen die Motorisierung. Beim Passat Variant hatten viele einen Diesel erwartet. Unter der Haube steckt aber ein starker Benziner mit 180 PS. Und damit haben wir ein glückliches Händchen gehabt. Das befürchtete wilde Spritvernichten blieb aus. Der Durchschnittsverbrauch von 8,8 Litern über die gesamte Testdistanz trotz vieler schneller Autobahnetappen geht bei der Leistung in Ordnung. Zumal der Passat reichlich zu schleppen hatte. "Wer braucht da noch einen lauteren Diesel, bei dem mir nach jedem Tanken die Finger stinken?", fragt Reifen Spezialist Henning Klipp. Leistung und Drehmoment stimmen. Mit 250 Newtonmetern ab 1250 Touren kommt auch die vollbeladene Fuhre flott in Schwung und drängt die Diesel-Befürworter in unseren Reihen noch weiter in den Hintergrund.

Die Fernlichtautomatik ärgert den Gegenverkehr

Kritik gab's an der Fernlichtautomatik, der Schildererkennung und am Scheibenwischer – eher Nebensächlichkeiten. Selbst das Doppelkupplungsgetriebe , mit dem die Testkollegen meist auf Kriegsfuß stehen, bekam in diesem Testwagen bessere Noten. Es kommt zwar immer noch nicht an den Schaltkomfort einer Wandlerautomatik heran, ist aber in Verbindung mit Start Stopp nach Meinung von Redakteur Frank Rosin "sogar stadttauglich". Gab es denn gar nichts zu meckern? Doch, natürlich. Kritik gab es für die Fernlichtautomatik, deren träge Reaktion oft ärgerliches Lichthupen des Gegenverkehrs provozierte. Auch die Schildererkennung lieferte manchen Tempo-Tipp, der den Führerschein gefährdete. Denn mit Anweisungen von Schilderbrücken ist das System leider gelegentlich überfordert. Und der Scheibenwischer schlägt bei vollem Einsatz schon mal an die Dachkante. Diese Kritikpunkte sind angebracht, treten aber über die Laufzeit betrachtet etwas in den Hintergrund. Denn der Passat läuft und läuft in bester Käfer-Tradition, trotz Überfrachtung mit anspruchsvoller Technik. In die Werkstatt dagegen lief er nur zum Service. Dass die Bremsen erst nach 90.000 Kilometern nach frischen Scheiben und Belägen verlangten, ist akzeptabel und gemessen an Leistung und Einsatz eher erfreulich.

Mehr zum Thema: Die Dauertest-Rangliste mit allen Testergebnissen!

Die Herausforderung: Haare in der Suppe finden