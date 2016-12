VW Polo, Ford Fiesta, BMW 5er, Audi A6 und Co: Kaufberatung — 22.12.2016 Zehn Bestseller im Check AUTO BILD checkt zehn Neuheiten für 2017: Aufs neue Modell warten, den Aktuellen nehmen oder gebraucht kaufen?

Autoren: Stefan Voswinkel, Andreas May, Lars Busemann

iese zehn Autos kommen 2017 komplett neu: AUTO BILD weiß schon, wie VW Polo BMW 5er Touring, Audi A6 und Co aussehen. Was können sie, und was kosten sie? Lohnt es sich, auf die Neuen zu warten, oder sollte man lieber jetzt mit Rabatt den Alten kaufen? Und wie gut sind die Autos gebraucht? In der Bildergalerie finden Sie unsere Kaufempfehlungen. So viel sei schon mal verraten: Nicht immer ist das neue Modell unser Tipp!