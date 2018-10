V

olkswagen arbeitet an einer Cabrio-Version des Kompakt-SUVs VW T-Roc! Das hat der VW-Aufsichtsrat bereits bestätigt. Offenbar haben sich die Wolfsburger vom offenen Range Rover Evoque inspirieren lassen, der die Fahrzeugklasse der Cabrio-SUVs mitbegründet hat. Die Geschäftsführung setzt große Hoffnungen in das Fahrzeugkonzept: Pro Jahr sollen bis zu 20.000 offene T-Roc gebaut werden. Produziert wird das Cabrio in Osnabrück, wo in der Vergangenheit schon einige Frischluft-Volkswagen vom Band liefen.