VW T6: Gebrauchtwagen-Test

r ist längst Teil der deutschen Geschichte. Ab 1950 machte der VW Bus das Land mobil. Ob Hippie, Handwerker oder Hang zur Großfamilie: Nichts ging ohne den praktischen Kastenwagen . Daran hat sich über sechs Generationen nichts geändert. Schon eher an der Positionierung. Während 1950 noch 5850 Mark für einen T1 fällig wurden, müssen für den nackten T6 als Kastenwagen heute mindestens 26.700 Euro hingeblättert werden. Mit hinteren Sitzen und Komfort wird der Preis schnell verdoppelt oder verdreifacht. Doch welche Familie kann sich das noch leisten? Als Gebrauchter wird er hingegen für viele erreichbar.

Leider ist die heldenhafte Karriere des Bulli, wie er lange offiziell nicht heißen durfte, gepflastert mit Pannen und Problemen. Einen Tiefpunkt markierte der T5, der schnell an unzähligen Motorschäden und seiner kapriziösen Elektronik k. o. ging. Aber macht der T6 wirklich alles besser, oder ist er nicht doch einfach ein nett gemachtes Facelift des T5? Beides stimmt. Auch wenn es sich um keine Neukonstruktion handelt, sind viele Detailverbesserungen und gewachsene Reife unübersehbar. Mit der Umbenennung zog motorseitig der EA288 unter der kurzen Haube ein. Ein alter Bekannter von VW , der mit Zahnriemen die alten Steuerkettenprobleme und Abgasmanipulationen des Skandalvorgängers EA189 hinter sich gelassen hat. Euro 6 schafft er immer, je nach Ausbaustufe macht sich der zwar hörbar rumorende, aber kraftvoll antretende Selbstzünder mit 84 bis 204 PS über die Vorderräder her. Die aufgeladenen Benziner mit 150 und 204 PS spielen mit Praxisverbräuchen von zwölf Litern und mehr nur eine Nebenrolle.

T6

Kosten Unterhalt Testverbrauch 8,4 l D/100 km CO2 223 g/km Inspektion 400-600 Euro Haftpflicht (18)* 577 Euro Teilkasko (21)* 165 Euro Vollkasko (18)* 538 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 356 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 737 Euro Anlasser (AT) 501 Euro Wasserpumpe 354 Euro Zahnriemen 334 Euro Nachschalldämpfer 384 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 733 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 552 Euro

Preissensible Gebrauchtkäufer sollten abseits der begehrten California- und Multivan-Modelle einen Caravelle in Betracht ziehen. Mit lackierten Stoßstangen und Vollverkleidung innen ist er genauso schick, nur günstiger. Dank gutem Drehmoment reichen schon 102 PS zum Mitschwimmen. In einem gepflegten Zustand und mit Gebrauchtwagengarantie könnte so einschon für 25.000 Euro Teil Ihrer eigenen Geschichte werden.