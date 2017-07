VW Touareg II: Gebrauchtwagen-Test — 06.07.2017 Dezenter Luxus Viel Geld ausgeben ohne zu protzen – das kann man mit dem VW Touareg. Die zweite Generation erweist sich als sehr zuverlässig.

Bei der Luftfederung gibt es viele potenzielle Störquellen

Beliebtes Extra: Mit Luftfederung hat der Touareg 300 mm Bodenfreiheit. Doch bei sieben Prozent der Autos macht sie Probleme.

Rasseln aus dem Motorraum verheißt nichts Gutes



Die geringe Reichweite des Hybrid-Benziners ärgert die Besitzer



52 Prozent der Touareg-Besitzer wollen ihrem Modell treu bleiben und warten auf den Neuen, der 2018 kommen wird.

Martin Braun Fazit Der Touareg ist ein als Volkswagen getarntes Oberklasseauto. Dieses Understatement schätzen in Europa nicht wenige. Gravierende Schwächen hat der große VW nicht. Langzeitnutzer sollten allerdings Luxusextras meiden.



eit seiner Einführung im Jahr 2002 gilt der Touareg als willkommene Möglichkeit, einen Oberklasse-Allradler zu fahren, ohne dass Nachbarn neidisch und Geschäftspartner ablehnend reagieren. Das funktioniert, weil ein Volkswagen auf den empfindsamen Betrachter eben bescheidener wirkt als etwa ein BMW , ein Mercedes oder gar ein Porsche . Und dies sogar selbst dann, wenn der Preis diesesdank Luxusextras die 100.000-Euro-Marke überschreitet. So sind wir nun mal im sittenstrengen Deutschland. In Amerika ist das ganz anders. Da wird der neuevon allen autointeressierten Nachbarn mit neidloser Bewunderung besichtigt, während hierzulande der frisch gebackene-Besitzer von Nachbarn und Geschäftspartnern ab sofort nach Möglichkeit gemieden wird. Weil die Amerikaner mit Marken- und Standesansprüchen viel lässiger umgehen, war derin den USA auch nicht so erfolgreich wie auf den Märkten der Alten Welt. Dennoch finden sich auch hierzulande wenigerauf dem Gebrauchtmarkt als vergleichbare BMW X5 oder Mercedes der M-Klasse . Trotzdem ist das Angebot mehr als ausreichend, denn das zurückhaltendere Auftreten des in der Slowakei gefertigtenschätzen letztlich doch viele seiner Besitzer, was auch aus zahlreichen Bemerkungen hervorgeht, die uns zum Themaerreichten.Weitere-Kaufgründe waren die hohe Anhängelast (3,5 Tonnen), die große Bodenfreiheit, die feine Verarbeitung des Innenraums und der gebotene Komfort. Mehr als die Hälfte der Fragebogen-Einsender fährt deshalb auch ein Exemplar mit Luftfederung, bei dem nicht nur die Bodenfreiheit variiert werden kann (160 bis 300 mm), sondern auch die Einstellung der Stoßdämpfer und damit der Federungskomfort. Doch bei rund einem Fünftel dermit Luftfederung bereitete diese schon einmal Probleme. Die Zahl der potenziellen Störquellen ist nicht gerade klein: geräuschvolle oder zu wenig Druck liefernde Kompressoren, zu langsam oder gar nicht auf Fahrerbefehl reagierende Elektronik, defekte Sensoren, Feuchtigkeit im System, Schiefstand der Karosserie nach der Nachtruhe. So mancher leidgeprüfte-Besitzer verwünscht die Luftfederung, zahlreiche andere würden sie trotz so mancher Probleme wieder ordern, weil derdamit eben so angenehm fährt. Alles individuelle Nervensache.Ähnlich sieht es bei einem anderen Problem aus: Vorzugsweise nach dem Kaltstart hören manche ein metallisches Rasseln aus dem Motorraum. Vielen ist das gleichgültig, solange das Auto brav weiterfährt. Andere verkraften das gar nicht, wollen der Sache sofort auf den Grund gehen, den die Werkstätten meist in der streifenden Steuerkette des V6-TDI-Motors bzw. im Kettenspanner finden. Klingt harmlos, endet aber meist mit vierstelligen Reparaturkosten, dienach Ablauf der Garantie häufig nicht komplett auf Kulanz übernimmt.Die-Fahrer schätzen sehr, dass sich ihr Auto als besonders zuverlässig erwiesen hat. Sie ärgern sich aber über häufige und auch schon bei noch sehr jungen Exemplaren auftretende Ölverluste. Das führt unweigerlich zu Ärger bei der nächsten Hauptuntersuchung und zu teuren Arbeiten. Davon hauptsächlich betroffen ist der V6 TDI, weniger die inzwischen nicht mehr angebotenen Versionen V8 TDI, V6-Benziner und Hybrid-Benziner. Die wenigen Exemplare des Hybrid-laufen offenbar so störungsarm wie die anderen Versionen. Die Besitzer ärgern sich allerdings über die sehr geringe Reichweite im reinen Elektrobetrieb. Auch wir haben im Test erfahren müssen, dass der 333-PS-Verbrenner schon bei sachtem Tritt aufs Gaspedal anspringt und der kleine 1,7-kWh-Akku im E-Modus nur wenige Kilometer durchhält. Lediglich im Innerorts- und Landstraßenbetrieb bringt dieser Hybrid eine nennenswerte Spritersparnis gegenüber einem konventionellen V6-Benziner. Durchschnittliche Noten erreichen die VW-Vertragswerkstätten: 81 Prozent der-Besitzer sind zufrieden mit deren Arbeitsleistung. Als Preis für eine große Inspektion werden durchschnittlich 650 Euro genannt.-Besitzer sind erstaunlich markentreu. 52 Prozent wollen wieder einenund warten auf das neue Modell 2018. Die Abwanderer (21 Prozent) zieht es vor allem zu Audi Q5 und Porsche Macan