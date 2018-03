VW Touareg III (2018): Info, Länge, Preis, Test — 01.03.2018 Alle Infos zum neuen Touareg Die dritte Generation des VW Touareg wird größer und feiert Ende März Weltpremiere. AUTO BILD hat alle Infos und ist das SUV bereits gefahren!

Die AUTO BILD-Erlkönigjäger erwischten den Touareg schon auf norddeutschen Straßen.

Der Neue wird deutlich wachsen



Fahren: Komfortabel und dynamisch zugleich

Selbst als Prototyp bietet der Touareg einen sehr guten Federungskomfort.

Motoren und Preise: Ein Hybrid ist denkbar, der V6-Diesel bleibt



Autoren: Christopher Clausen , Robin Hornig , Peter R. Fischer, Katharina Berndt, Elias Holdenried

Touareg Nummer drei feiert am 23. März 2018 im Vorfeld der Auto China in Peking Weltpremiere. Jetzt hat Volkswagen ein erstes Teaserbild veröffentlicht. Der bislang 4,80 Meter große Offroader soll auf rund fünf Meter wachsen und eine dritte Sitzreihe bekommen. Gleichzeitig soll der Touareg rund 200 Kilogramm leichter werden. In Norddeutschland ist der Touareg den AUTO BILD-Erlkönigfotografen auch schon vor die Kamera gefahren. Unschwer zu erkennen ist, dass die dritte Generation des Touareg äußerlich stark an den Tiguan erinnert. Die schmalen, eckigen Scheinwerfer und der Grill mit den dominanten Streben sind sich sehr ähnlich. Die Seite präsentiert sich relativ glatt – doch das leicht abfallende Dach und die recht ausgeprägten Radhäuser lassen den kommenden Touareg kräftig wirken. Er steht auf der MLB Evo-Plattform, die auch Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne und das Lamborghini-SUV Urus nutzen. In den Innenraum zieht mit dem "Innovision"-System eines der größten Digitalcockpits seiner Klasse ein. Es sind allerdings keine großen Überraschungen im Vergleich zu den anderen Modellen zu erwarten: Features für halb autonomes Fahren sind aber so gut wie sicher. Das Handling des SUV soll mit Hinterradlenkung und einer Wankstabilisierung verbessert werden.Einen Ausblick auf den neuen Touareg haben die Wolfsburger Anfang 2016 in Peking gegeben. Das Oberklasse-Konzept T-Prime GTE streckte sich auf über fünf Meter Länge (5069 mm). Ähnliches ist in der Serie zu erwarten: Gegenüber der aktuell gut 4,80 Meter langen Version soll der Neue deutlich wachsen und Platz für eine dritte Sitzreihe bieten. Gleichzeitig soll aber, wie beim Audi Q7, das Gewicht um mehrere Hundert Kilogramm sinken – selbst dann wiegt der Touareg aber noch gut zwei Tonnen. Schon bei der Studie gab es ein nach hinten flach abfallendes Dach und die stattliche Breite von zwei Metern.Der neue VW Touareg punktet vor allem mit Komfort. Beim Fahrwerk bietet das große VW-SUV eine große Auswahl an Möglichkeiten: Neben dem Standardfahrwerk gibt es auf Wunsch die empfehlenswerte Luftfederung sowie als Ergänzung technologische Dreingaben wie eine besonders schnell ansprechende 48-Volt-Wankstabilisierung und die Allradlenkung, die ihn deutlich agiler und flinker macht. Die Sitze mit Massage- und Klimafunktion verwöhnen nicht nur auf der Langstrecke. Auch das geringe Geräuschniveau überzeugt. Zudem hat der neue Touareg rund 100 Kilogramm abgespeckt. Ordert der Kunde das komplette Dynamikpaket, verdoppelt sich die gefühlte Gewichtsreduktion für den Piloten nahezu. Letztendlich macht das den zwei Tonnen schweren Touareg für seine Klasse sehr dynamisch. In schnell gefahrenen Kurven wankt nicht viel, die Lenkung dreht präzise, aber nicht zu bissig, und die Bodenunebenheiten sind für die Passagiere kaum bemerkbar. Der einzige zum Marktstart erhältliche Motor ist der bekannte Dreiliter-V6-Diesel mit 286 PS und 600 Newtonmetern Drehmoment. Er treibt den Touareg standesgemäß, aber nicht sportlich an. Das maximale Zuggewicht: 3,5 Tonnen. Da strahlen Besitzer von Boot oder Pferd.