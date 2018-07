Bis dahin trumpft der VW mächtig auf. Mit noch mal deutlich mehr Platz als die beiden anderen, die auch schon geräumig sind. Besonders auffällig ist die enorme Innenbreite. Vorn etwa spendiert der Mercedes sechs, der Volvo sogar sieben Zentimeter weniger Breite. Platz gibt es also jede Menge und dazu im Fond noch eine geteilt längs verschiebbare Rückbank. Der Kofferraum schluckt jetzt 810 bis maximal 1800 Liter, beim Vorgänger waren es 697 bis 1642 Liter. Die Einrichtung wirkt modern und klar, der Testwagen kam mit Zwölf-Zoll-Display für die digitalen Instrumente und einem riesigen 15-Zoll-Berührungsbildschirm für Navi , Klima, Hi-Fi und so weiter. Im Paket (Innovision Cockpit ) mit Navi kostet das 3500 Euro. Die Vielfalt der Funktionen und die zahlreichen Möglichkeiten machen die Bedienung wirklich nicht ganz einfach. Und die Sprachbedienung reagiert teils verzögert und kommt im Umfang zum Beispiel nicht an das MBUX-System in der Mercedes A-Klasse heran, Fahrzeugfunktionen lassen sich im VW nicht steuern.

Edler Schwede: Der Volvo XC90 gefällt mit seiner zurückhaltenden und feinen Einrichtung.

Auch an anderen Stellen scheint der Rotstift gezückt gewesen zu sein: Im unteren Bereich des Cockpits verbaut VW einfache Kunststoffe, die Ablagen samt Dosenhalter auf der Mittelkonsole lassen sich nicht verschließen (wie etwa beim Volvo mit einer feinen Jalousie), und legt man im Fond die Rücklehnen um, entsteht keine ebene Ladefläche – im XC90 wird genau dafür die Sitzfläche zusätzlich mit abgesenkt. Nur Beispiele, und alle nicht weltbewegend, klar, aber bei einem Testwagenpreis von 77.640 Euro irgendwie auch leicht enttäuschend. Der Kofferraum im Volvo schluckt mit umgelegter Rückbank stattliche 1886 Liter. Allerdings hat der XC90 mit 501 Kilo knapp die niedrigste Zuladung, auch die Anhängelast von 2,7 Tonnen ist die geringste, bei VW und Benz sind es 3,5 Tonnen. Der Volvo gefällt vor allem mit seiner zurückhaltenden, feinen und sauber verarbeiteten Einrichtung. Auffälligstes Element ist der Neun-Zoll-Bildschirm in der Mitte zur Bedienung aller möglichen Funktionen – Hi-Fi,Navi, Sicherheits-Assis, Klima und so weiter. Das System ähnelt in der Bedienung einem handelsüblichen Tablet – kann also jeder.