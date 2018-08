– dieses Schnäppchen bietet B&B Automobiltechnik für den VW Up GTI an. Ab Werk kommt der Kleinstwagen mit 115 PS und 220 Nm, nach der Behandlung durch den Tuner leistet der kleinste GTI 145 PS und 260 Nm. Dazu legt B&B Hand an die Ansaug- und Luftwege, ändert die Elektronik und optimiert die Einspritzung. Außerdem wird der Ladedruck um 0,25 Bar erhöht und die Motorabstimmung angepasst. Neben dem Plus an Leistung steigt auch die Höchstgeschwindigkeit: Von 196 auf 210 km/h. Gegen Aufpreis arbeiten die Tuner zusätzlich am Sound und der Straßenlage: B&B bietet Sport-Endschalldämpfer (800 Euro), eine passende Abgasanlage (1300 Euro), Sportfedern (250 Euro) sowie ein KW-Gewindefahrwerk (1200 Euro).