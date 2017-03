VW Up SUV (2019): Vorschau — 15.03.2017 VW legt den Up höher 2014 hat VW mit der Studie Taigun gezeigt, wie ein Mini-SUV aus Wolfsburg aussehen könnte. 2019 Jahren wird es als Up SUV Realität.

Aus Taigun wird das Up SUV



Up SUV ab etwa 13.500 Euro



Autor: Stefan Voswinkel

ährend Polo SUV und Golf SUV schnell beschlossene Sache waren und binnen weniger Monate das Okay vom Vorstand bekommen haben, hat sich VW mit einem Up SUV deutlich schwerer getan. Das Problem: Schon der normale Up kommt nicht auf Stückzahlen, ist für den niedrigen Preis zu aufwendig und teuer konstruiert – weil er kaum Gleichteile mit anderen Modellen nutzt.Obwohl VW auf der Delhi Auto Expo 2014 mit der Studie Taigun gezeigt hat, wie ein Mini-SUV mit einer Länge von rund 3,80 Metern aussehen könnte, war das Projekt zwischendurch auf Eis gelegt. Mittlerweile aber ist die Erkenntnis gereift, dass die höheren Preise des SUVs gemeinsam mit der Produktion im slowakischen Bratislava durchaus geeignet sind, eine entsprechende Marge einzufahren. Und auch der brasilianische Markt will dringend solch ein kleines SUV – dort dominieren Dacia Duster und Ford EcoSport die Zulassungsstatistik. Und so wird wohl ab 2019 tatsächlich ein Up SUV Realität.Klar ist allerdings, dass jede Produktentscheidung in diesem Segment nur im Verbund von VW, Seat und Skoda funktioniert. Außerdem müssen die Knirpse wohl den Wechsel zur modernen MQB-Matrix vollziehen. Der für ein SUV notwendige größere Raddurchmesser lässt sich nur so darstellen. Bei weltweit mehr als vier Millionen Einheiten pro Jahr bleiben die Kosten dann allerdings überschaubar. Die Preise für das Up SUV dürften bei 13.500 Euro liegen.