VW Zukunft (2018): Autonomes Fahren

Dieser VW Tiguan wurde an Front und Seite mit Bildschirmen ausgestattet und soll als Mensch-Maschine-Schnittstelle fungieren.

Beim "Guardian Angel" handelt es sich um ein neues Assistenzsystem, das ein individuelles Fahrerprofil innerhalb weniger Minuten erstellt.



Wie sollen autonom fahrende Autos Situationen einschätzen? Beispielsweise muss die Software beurteilen können, ob das Kind am Zebrastreifen möglicherweise wieder zurückläuft oder einfach auf die Straße tritt. Dafür versucht VW, die Sensoren so zu vernetzen, dass sich das Auto ein ganzheitliches Bild von der Lage machen kann.Wie soll ein Fußgänger wissen, ob das Auto ihn wahrgenommen hat und anhält? VW experimentiert in diesem Bereich mit Bildschirmen und akustischen Signalen. Ein umgebauter Tiguan zeigt, wie das aussehen könnte: An Front und Heck zeigen Symbole (wie zum Beispiel ein Fußgänger, der von links nach rechts läuft) sowie Lichtstreifen und große Anzeigen an den Seiten alle wichtigen Informationen. Lautsprecher, die den Schall direkt an den Fußgänger richten, könnten ihn auch mit Worten dazu auffordern, dass er nun über die Straße gehen kann.Ein Buch während der Fahrt lesen oder aufs Handy schauen? Für viele Menschen heute schon schwierig. Wenn man die Kontrolle komplett ans Auto abgibt, könnte das noch schlimmer werden. VW forscht deshalb intensiv an diesem Thema, derzeit gibt es noch Versuche mit Probanden. Eines der ersten Ergebnisse: Schon die Position eines Displays kann entscheidend sein. Besser geradeaus auf einen Bildschirm gucken als nach unten.: Schon bevor komplett autonome Autos ohne Fahrereingriff auf den Markt kommen, wollen die Ingenieure schon bestehende Sicherheitssysteme verbessert. Sensoren analysieren den Fahrstil und helfen nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Wenn der Fahrer zu schnell in eine Kurve fährt, warnt das System und bremst notfalls ab. Auch in kniffeligen Rechts-vor-links-Situationen kann der Schutzengel warnen, ebenso bei riskanten Überholmanövern – und das Auto notfalls wieder zurück auf die Spur zurückführen, bevor es brenzlig wird.Mit riesigen Head-up-Displays könnten Autos Informationen wie Navi-Hinweise direkt in die Umgebung einspiegeln. Mercedes tut so etwas in ähnlicher Form schon in der A-Klasse: Die Pfeile zeigen die genaue Spur an, Gefahrenstellen werden markiert.