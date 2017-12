Was uns 2017 bewegte — 27.12.2017 Unsere Autos des Jahres Nach unzähligen Kilometern in über 700 Testwagen zieht AUTO BILD Bilanz. Hier sind die ganz persönlichen 30 Auto-Favoriten des Jahres 2017.

E

nde Dezember bleibt eine Frage: Was hat's gebracht, das Jahr? Ein solcher Rückblick ist natürlich immer sehr subjektiv. Und so ist das auch an dieser Stelle. Wir erzählen Ihnen heute von Autos, die uns von AUTO BILD im Jahr 2017 besonders beeindruckt haben. Das Ganze sehr emotional und sehr persönlich – erwarten Sie also bitte keine wissenschaftlich begründete Hitliste. Es gibt hier weder Punkte, noch gucken wir auf den Verbrauch . Hier kommen 30 automobile Typen mit Charakter. Die Auswahl reicht vom wild gewordenen Yamaha-Buggy über den nagelneuen BMW X3 bis hin zum ausgewachsenen Wohnmobil. Eine Liste, so vielseitig wie die Redakteure, die sie ausgesucht haben.