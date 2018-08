Weinsberg CUVolution, Knaus CUVision: Wohnmobil-News

lles CUV, oder was? Bei Knaus heißt die Antwort ganz klar: Ja! Schon seit letztem Jahr nennen die Jandelsbrunner ihre Kastenwagen nur noch kurz CUV ("Caravaning Utility Vehicle"). Fürs Modelljahr 2019 gibt es vor allem im Bereich Technik und Nutzbarkeit Veränderungen.

Bulliger Kasten: Der CUVision schmückt sich mit tief gezogener Schürze, Chrom-Zierelemente und großen Leichtmetallfelgen.

Aber die Zukunft soll ganz anders aussehen. Aus vertraulichen Quellen sind schon erste Details bekannt: Auf dem Caravan Salon will Knaus gleich zwei zukunftsweisende Studien präsentieren. Das Projekt namens CUVolution von Weinsberg soll vor allem durch seine Farbgestaltung in Kupfer Metallic-Lackierung und matten Zierstreifen sowie massive Front-Lufteinlässe und einen markanten Spoiler auf dem Dach auffallen. Die Knaus CUVision-Studie wirkt durch eine tief gezogene Frontschürze, schicke Chrom-Zierelemente und große Alufelgen bullig und fast schon böse. Also richtig coole Kästen – ähm, CUVs. Aber pssst, alles noch streng geheim!