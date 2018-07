Weinsberg, Roadcar, Clever: Wohnmobil-Test

M

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

it seinem 2006 erschienenen Buch "Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg" führte Entertainer Hape Kerkeling 100 Wochen die Sachbuch-Bestsellerliste an. Millionen Leser fesselten die Erlebnisse der Reise, die nicht nur nach Santiago de Compostela, sondern auch ins eigene Ich des Erzählers führte. Nun sind wir Camper in gewisser Weise ja durchaus auch Sinnsuchende – wir suchen schöne Orte, Erfahrungen, Ruhe und manchmal auch nach innerer Einkehr. Nur wählen wir statt der eigenen Füße lieber motorisierte Vehikel aus, die uns an nahe oder entferntere Orte bringen. So unterschiedlich Reiseziele und -motive sind, so unterschiedlich sind die Fahrzeuge, die am Markt angeboten werden.