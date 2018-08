Hier ist das Video der Rekordfahrt! Dirk Auer hat den Weltrekord mit seinem Bobbycar geknackt. 119 Sachen brachte er trotz zwei defekten Turbinen auf den Asphalt. @BILD_Ruhrgebiet @BILD_News pic.twitter.com/M6vc8mjUAy — michael engelberg (@engelberg_ms) 5. August 2018 (dpa/mas/jr) Mit einem düsengetriebenen Bobby-Car hat der deutsche Extremsportler Dirk Auer den Weltrekord geknackt und sich zum schnellsten Bobby-Car-Fahrer gekürt. Auf einem Flugplatz in Bottrop erreichte der 46-Jährige das Rekord-Tempo von 119 km/h und war damit zehn km/h schneller als die bisherige Bestmarke in dieser Kategorie. Dabei ging nicht alles glatt: Auer benötigte zwei Versuche für den Rekord, beim ersten fing das umgebaute Spielzeugauto kurz Feuer. Mit nur einem statt zuvor drei Triebwerken fuhr Auer im zweiten Anlauf zum Rekord, auch wenn er nicht die angepeilten 180 km/h erreichte. Nach dem Coup war Auer überglücklich: "Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe so viel Zeit investiert. Jetzt bin ich nur erleichtert."

Schub wie bei einem Rennmotorrad

Das angepeilte Tempo 180 schaffte Extremsportler Dirk Auer nicht, aber für knapp 120 reichte es. Die Basis für den Rekord war ein handelsübliches, aber modifiziertes Bobby-Car, in das Auer den Düsenantrieb eingebaut hat. Über den Korpus zog Auer eine Carbonhülle, damit die Hitze etwas abgeschirmt wird. Die Turbinen waren sogenannte BF300-Triebwerke mit insgesamt 105 Kilogramm Schub und 180 PS. "100 Kilo Schub bei 100 Kilo Gewicht, das sind Verhältnisse wie bei einem Rennmotorrad, wenn nicht noch besser", sagt Auer. Ein Triebwerk ist direkt am Bobby-Car verbaut, zwei weitere an Armhaltungen montiert. Nach der Feuerpanne düste Auer mit nur einem zum Rekord.

So viele Verletzungen wie Rekorde