Wertvolle Automarken: Wertrangliste 2017 — 02.03.2017 Zwei deutsche Marken legen zu Die Amerikaner von Brand Finance haben eine neue Auto-Weltrangliste nach Markenwert erstellt. Aus deutscher Sicht gibt es zwei überraschende Aufsteiger.

elches sind die wertvollsten Automarken der Welt? Die erste Rangliste des Jahres 2017 hat das renommierte amerikanische Unternehmen Brand Finance erstellt. Neben Marktkennzahlen wie Absatz und Gewinn wurde dabei auch die Markenstärke (Kundenbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, Marketingausgaben u.ä.) bewertet. Die wichtigsten Erkenntnisse aus einheimischer Sicht: Deutsche Autobauer spielen weiter ganz vorne mit. Und: Mit VW und Opel gibt es neben Porsche zwei Aufsteiger, die zuletzt eher Negativschlagzeilen machten.Wertvollste deutsche Automarke bleibt demnach BMW mit 37,12 Milliarden Dollar (34,86 Mrd. Euro) vor dem Luxus- und Oberklassenrivalen Mercedes-Benz (35,54 Milliarden). An der Spitze liegt weiterhin unangefochten Toyota mit 46,26 Milliarden Dollar. So weit, so erwartet. Mit VW findet sich dahinter jedoch eine Marke, die in den vergangenen Monaten vor allem mit dem Thema Abgasskandal in Verbindung gebracht wurde. Die Wolfsburger konnten ihren Wert gegenüber 2016 gleich um 32 Prozent auf 25,01 Milliarden Dollar steigern. Hauptgrund dürften die 10,3 Millionen verkaufte Fahrzeuge sein, mit denen VW sogar den bisherigen Primus Toyota überflügelte.Für Laien überraschend ist auch der Aufstieg Opels von Rang 34 im Vorjahr auf Platz 27 im Ranking 2017. Der Wert der Rüsselsheimer Marke laut Brand Finance: 3,56 Milliarden Dollar. Überraschend deswegen, weil Opel seit Jahren rote Zahlen schreibt und Mutter GM deshalb seine Tochter liebend gerne an die Franzosen von PSA verkaufen würde. Für die Analysten zählte indes auch die kontinuierliche Verlustreduzierung und der fortschreitende Imagegewinn der letzten Jahre. So hatte laut Opel-Chef Karl-Thomas Neumann nur der Brexit und die folgende Schwächung des britischen Pfundes das Erreichen der Gewinnzone schon 2016 verhindert.