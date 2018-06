S

upercar-Showdown auf der A1! Zwischen Bremen und Hamburg lieferten sich ein Porsche 918 Spyder und ein Koenigsegg Agera R vor Kurzem in irres Hochgeschwindigkeits-Rennen. Der reine Wahnsinn: Am hellichten Tag rasten die Supersportwagen mit bis zu 350 km/h über die dreispurige Autobahn , lassen den anderen Verkehrsteilnehmern nur die Flucht auf die beiden rechten Fahrstreifen. Ein aus dem Cockpit des Porsche gedrehtes Video zeigt, wie das Duell der Tempo-Giganten verlief: Der 918 Spyder fährt entspannt auf der Mittelspur, als ein Koenigsegg Agera R an ihm vorbeizieht. Der Porsche nimmt sofort die Verfolgung auf – das Top-Speed-Race beginnt. Auf Höhe Posthausen lässt der Koenigsegg seinen Kontrahenten kurz herankommen, aber nur, um ihm dann die Grenzen aufzuzeigen. Mit dem 1140 PS starken Agera R kann der 918 (887 PS) nicht mithalten, das Supercar-Duell ist schnell entschieden. Nach der kurzen, aber eindrucksvollen Machtdemonstration überlässt der Koenigsegg dem Stuttgarter souverän die Überholspur, auf der der Porsche nochmal mächtig aufdreht. Mit weit über 300 Sachen schießt er in Richtung Hamburg davon.