E

ine der am häufigsten gestellten Fragen in der Theorieprüfung für den Pkw-Führerschein lautet: "Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?" Sie wird den Fahrschülern in beiden Teilen der Theorie (Grundstoff und Zusatzstoff) gestellt und betrifft viele unterschiedliche Verkehrszeichen: zum Beispiel Gefahrensymbole, Vorschriftszeichen und Richtschilder. AUTO BILD hat Verkehrsschilder zur Frage "Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?" in der Bildergalerie zusammengestellt. Dazu gibt es die passende Frage aus dem Theorie-Fragebogen und natürlich die richtige Antwort! Testen Sie Wissen zu den Regeln im Straßenverkehr und klicken Sie sich durch die Galerie!