Zum Discountpreis lockt die US-Legende als Gebrauchter mit fettem V8-Diesel. Aber passt so eine Landyacht in die enge Heimat?

s gibt bekanntlich keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Muss beim Winnebago Brave auch nicht sein: Auf Anhieb wirkt er wie der Inbegriff eines US-Wohnmobils: kantig, plüschig und barock. Unter seiner Plastikhaut mit XXL-Frontverglasung wartet der auf einem Stahlgerüst aufbauende 7,74-Meter-Gigant mit weitläufigem Raumangebot und viel Komfort auf. Er bietet die Bewegungsfreiheit einer kleinen Ferienwohnung und entstresst seine Passagiere ab dem ersten gefahrenen Meter. Hinter den von reichlich Holzapplikationen und hochflorigem Teppich umgebenen Captain Chairs schließt sich eine mutig gemusterte Sitzgruppe nebst freistehendem Relaxsessel und Beistelltisch an. Dennoch bleibt dieser Brocken in seiner Gesamtwirkung erstaunlich cool.

Das dunkle Dekor muss der Schnäppchenjäger mögen, an Qualität und Ausstattung gibt's jedoch auch im Alter nichts zu mäkeln.

Stärken & Schwächen + günstiger Einstandspreis - hoher Dieselverbauch + riesiges Raumangebot - angespannte Werkstattsituation + hohes Komfortniveau - deftige Betriebskosten + ordentliche Verarbeitung - kein Partikelfilter + umfangreiche Ausstattung - teure und rare Spezialteile

In der komplett ausgestatteten Eckküche im Landhausstil finden sich sogar Annehmlichkeiten wie Dunstabzugshaube und Mikrowelle – bei uns exotisch, auf dem US-Markt so selbstverständlich wie die Eiswürfel im Softdrink. Im Heckflügel findet sich neben einer vollwertigen Doppelbettnische ein Duschbad mit separat montiertem Waschtisch. Ja, hier gibt's viel Platz und Charisma fürs Geld. Und sogar ein bisschen US-Car-Fahrgefühl ist drin. Reisemobile werden ja nur selten vom Charakter ihres Motors mitgeprägt, doch beim Winnebago ist es wirklich so. Tief im Untergeschoss, zwischen den Vordersitzen verborgen, grummelt ein mächtiger 6,5-Liter-GMC-V8-Diesel bereits nach dem Starten so tiefenentspannt wie eine Barkasse im Hamburger Hafen. Die Dreistufen-Automatik hält das Drehzahlniveau per Overdrive im Keller, die Bedienkräfte sind geradezu lächerlich gering. Und mit seiner marshmellowartigen Federung filtert der Brave die traurige Realität bundesdeutscher Straßen-Instandhaltung einfach weg.