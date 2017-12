Winter-Zubehör fürs Auto

Winterzubehör fürs Auto Batterie-Tester Starthilfekabel Batterieladegeräte Batterie-Booster Scheibenfrostschutz Kühlerfrostschutz Luftentfeuchter Gummipflege Frostschutzspindel Windschutzscheiben-Abdeckungen Eiskratzer Schlossenteiser Schneeketten Schwämme

Achtung, jetzt kommen die kalten Tage! Das bedeutet: Feuchtigkeit und Kälte zerren an der Technik Ihres Autos und führen häufiger zu Pannen. Wer jetzt nicht vorbereitet ist, kann böse überrascht werden. Wir haben für Sie die Winter-Grundausstattung zusammengestellt, die in jedes Auto gehört. Verbandkasten und Warndreieck sind ohnehin Pflicht – sie müssen laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) immer im Auto mitgeführt werden. Sind sie nicht an Bord, drohen Bußgelder bis zu zehn Euro. Beide Teile gibt es als Kombiprodukt ab zwölf Euro. Ist das Türschloss eingefroren, hilft ein spezieller Enteiser (ab zwei Euro). Der gehört natürlich in Ihre Tasche und nicht ins Autos.