W

Reifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Ein Service von Reifenmaße 4.50 5.20 7.50 9.50 10.5 27 30 31 32 33 35 37 38 40 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 250 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 9 10 11 12 13 14 15 25 30 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 85 90 95 R10 R12 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16.5 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R115 Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Geschwindigkeitsindex Alle J bis 100 km/h K bis 110 km/h L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h

er auch im Sommer auf Winterreifen fährt, macht – zumindest rechtlich gesehen – nichts falsch. Es ist nicht gesetzlich verboten, das ganze Jahr lang auf Winterreifen zu fahren. Und Gründe, die Pneus nicht zu wechseln, gibt es viele: Von den Kosten für den Reifenwechsel bis zu reiner Bequemlichkeit. Trotzdem ist es dringend anzuraten, denn das Fahrverhalten von Winterreifen wird bei Temperaturen im zweistelligen Bereich deutlich schlechter. Die Gummimischung ist für kältere Temperaturbereiche optimiert. Sie enthält in der Regel einen höheren Anteil Kautschuk, was den Reifen weicher macht und so auch bei bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt für ausreichend Grip sorgt. Außerdem haben Winterreifen tiefere Profilrillen und mehr Lamellen als Sommerreifen , um auch auf Schnee und Matsch für gute Haftung zu sorgen. Winterreifen im Sommer zu fahren, wirkt sich auf verschiedene Weise aus.