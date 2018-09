D

Reifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Ein Service von Reifenmaße 4.50 5.20 7.50 9.50 10.5 27 30 31 32 33 35 37 38 40 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 250 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 9 10 11 12 13 14 15 25 30 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 85 90 95 R10 R12 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16.5 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R115 Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Geschwindigkeitsindex Alle J bis 100 km/h K bis 110 km/h L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h

as Reifenformat 195/65 R 15 gehört zu den meistgekauften Reifengrößen – je nach Motorisierung und Ausstattung passt es auf zahlreiche aktuelle Kleinwagen, aber auch auf viele älteren Kompaktmodelle. AUTO BILD hat rund 50 Winterreifen dieser Größe im Test. Alle Reifen wurden anonym im Handel gekauft. Im Testfeld dabei sind auch mehrere Billigreifen . Wir wollen wissen, wie sich die No-Name-Produkte im direkten Vergleich mit den teuren Premium-Marken schlagen. Doch um überhaupt ins Test-Finale zu kommen, wo sie in zwölf Kategorien auf Herz und Nieren geprüft werden, müssen die Test-Kandidaten erst einmal einen Brems-Test bestehen. Von insgesamt 51 Winterreifen werden 21 bereits nach dem ersten Durchgang (Bremsen aus 80 km/h auf nasser Fahrbahn) aussortiert – zu lange Bremswege.Im zweiten Durchgang wird aus 50 km/h auf Schnee gebremst. Danach werden weitere zehn Reifen aussortiert – nur die zwanzig Winterreifen mit den kürzesten addierten Bremswegen aus beiden Durchgängen kommen in die Endrunde. Dort warten auf die Finalisten weitere Tests, in denen sie ihre Qualitäten unter Beweis stellen müssen – etwa beim Handling auf Schnee, Nässe und trockener Fahrbahn oder auf der Aquaplaning-Teststrecke. Außerdem wird auf dem Rollenprüfstand die Langlebigkeit und der Rollwiderstand der Reifen untersucht, um letztendlich im Bezug zum Kaufpreis die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Für die meisten Billgreifen ist spätestens nach dem Halbfinale Schluss. Doch es gibt auch Überraschungen – zwei No-Names kommen weiter in die letzte Testrunde. Und: Auch einige bekannte Namen fliegen schon im Halbfinale raus.