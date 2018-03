"Witz vom Olli" bei AUTO BILD — 02.03.2018 Unterwegs mit Olli Der Pforzheimer Hobby-Comedian Olli Gimber war mit Renn-Ass Timo Scheider unterwegs. AUTO BILD zeigt, was dabei passiert ist!

Sicher mit Olli

Wenn Youtube-Star "Witze-Olli" mit Renn-Ass Timo Scheider im Auto sitzt, dann wird's nicht nur lustig, sondern abenteuerlich. Das zeigen die folgenden Videos. "Olli" interviewt Timo Scheider fr sein brandneues Witze-Ping-Pong. Dann versagt urpltzlich die Technik und der Rennfahrer wird ungewollt zum Statisten. Mittendrin: die Kameras von AUTO BILD. Aber sehen Sie selbst!Das Setting beim "Witz vom Olli" ist immer das gleiche: Er sitzt am Steuer eines seiner Audis, hebt den Zeigefinger und erzhlt in breitem Badisch einen Witz. Meistens muss er schon vor der Pointe lachen, die er dann mehrmals wiederholt, weil er sich berhaupt nicht mehr einkriegt, was eigentlich das Lustigste an der ganzen Chose ist. Knapp 50.000 Lachwillige haben ihn abonniert, Hunderttausende gucken die Videos. Live fllt er mittlerweile in ganz Deutschland Hallen. Ganz ernst wird Olli erst, wenn es um Sicherheit im Straenverkehr geht. Dass die ihm am Herzen liegt, sagt Olli nicht nur. Der Tausendsassa hat kurzerhand ein Warnband zur Absicherung einer Pannen- oder Unfallstelle erfunden, das er im Youtube-Video unten erklrt. Alle Infos gibt es unter www.sichermitolli.de