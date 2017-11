"Witz vom Olli" exklusiv für AUTO BILD — 10.11.2017 Lach Dich schlapp mit Olli! Witze vom Olli sind einfach Kult. Jetzt hat der Pforzheimer Hobby-Comedian einen ganz speziellen Lacher auf Lager – und er erzählt ihn exklusiv für AUTO BILD!

Wuhahahaha! Wenn der Olli in seinem Abt-Audi einen Witz erzählt, lacht er meistens selber Tränen.

Was den Olli zum Olli macht



Des isch der Kracher! Der Olli erzählt einen Witz, exklusiv für AUTO BILD! Ganz neu, ganz aus der Garasch, garantiert für und mit Lachtränen in den Augen. Mehr musch ned wisse! Oder? Vielleicht: Wer der Olli ist. Eigentlich ist Oliver Gimber Malermeister. Ein erfolgreicher noch dazu: Er leitet vier Firmen, arbeitet ungefähr siebenhundertdrölfzig Stunden die Woche, hat ein Buch geschrieben und ist Inhaber mehrere Patente. Hätte kaum einer gedacht, früher, als er mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss schaffte, er, der Legastheniker und Mitbegründer der "Null-Bock-Generation". Sagt er von sich selbst, der Olli, in seinem Erklärbär-Video "wer is eigentlich der Olli?". Ein echter Selfmade-Man eben. Und der Olli kann nicht nur mit Lack , sondern auch mit Lach! Ganz nebenbei und aus Versehen ist er auch noch Comedy-Star geworden: "Witz vom Olli" ist einfach Kult.Seit September 2015 lädt der Olli jede Woche mindestens einen neuen Witz auf seinem Youtube-Kanal hoch. Das Setting ist immer das gleiche: Er sitzt auf dem Fahrersitz seines von Abt aufgehübschten Audi A4 , hebt den Zeigefinger und erzählt in breitem Badisch einen Witz. Meistens muss er schon vor der Pointe lachen, die er dann mehrmals wiederholt, weil er sich überhaupt nicht mehr einkriegt, was eigentlich das Lustigste an der ganzen Chose ist. Knapp 50.000 Lachwillige haben ihn abonniert, Hunderttausende gucken die Videos. Live füllt er mittlerweile in ganz Deutschland Hallen. Und das alles, weil einst Freunde aus Neuseeland ohne sein Wissen Witze, die er auf WhatsApp geschickt hatte, weiter verbreitet haben. Alles klar?