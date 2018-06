WM 2018: die Nationalmannschaft als Autos

Fußball-WM 2018: Die Autos der WM-Stars zur Galerie

Das sind nicht die Privatwagen der deutschen WM-Stars, sondern die Autos, die sie als Fußballprofis widerspiegeln. So erklärt es zumindest der Versicherungsanbieter "Leihwagenversicherung.de", der herausfinden wollte, mitdieam ehesten verglichen werden können. Dazu wurden die Werte (Tempo, Dribbling, Schießen etc.) der deutschen Nationalspieler im beliebten Videospiel " (Fußballsimulation) mit den Leistungsdaten der Autos (Geschwindigkeit, Handling, Bremsen etc.) aus dem Videospiel "" (Autorennspiel) abgeglichen. Anhand der entsprechenden Werte wurden die Autos anschließend den Nationalspielern zugeordnet.