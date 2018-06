Wir bringen Sie ins Spiel: Vom 30. Juni bis 24. August gibt's jede Menge Geschenke. Eingefleischte Fußball-Fans und leidenschaftliche Auto-Experten können mit unserem großen WM-Sommer-Gewinnspiel jeden Tag einen Volltreffer landen. In Tor Nummer 15 verlost Sunny Cars vier Mietwagen-Gutscheine im Gesamtwert von 1200 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage.



Tipp: Ein Blick in den Artikel " Die Stars in Peking " hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage.

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:



Pures Fahrvergnügen im Urlaub: Egal, ob ein Roadtrip durch Italien, eine Rundreise entlang der Küste der Algarve oder eine Fahrt auf dem Wild Atlantic Way in Irland – mit Sunny Cars wird Ihre Reise noch abwechslungsreicher und inspirierender. Denn mit einem Mietwagen sehen Sie einfach mehr vom Urlaubsland und können es im wahrsten Sinne des Wortes nach Herzenslust "erfahren". Auto abholen, einsteigen und losfahren!



Sunny Cars Mietwagen für den perfekten Urlaub. Pures Fahrvergnügen im Urlaub: Egal, ob ein Roadtrip durch Italien, eine Rundreise entlang der Küste der Algarve oder eine Fahrt auf dem Wild Atlantic Way in Irland – mit Sunny Cars wird Ihre Reise noch abwechslungsreicher und inspirierender. Denn mit einem Mietwagen sehen Sie einfach mehr vom Urlaubsland und können es im wahrsten Sinne des Wortes nach Herzenslust "erfahren". Auto abholen, einsteigen und losfahren!





Bei Sunny Cars finden Sie an mehr als 8.000 Stationen in über 120 Ländern weltweit Mietautos zum Alles-Inklusive-Preis. Alle wichtigen Leistungen, wie die notwendigen Versicherungen und die Erstattung der Selbstbeteiligung im Schadensfall, sind bereits im Mietpreis enthalten. Damit können Sie Ihr Reiseziel unbeschwert entdecken. Alle Angebote beinhalten die voll/voll-Tankregelung: Sie geben das Fahrzeug mit der Menge an Benzin zurück, wie Sie es erhalten haben. Mit den Paketen Express, Premium und Premium Plus sparen Sie wertvolle Zeit vor Ort. Sie können die Warteschlange an der Abholstation umgehen und Ihren Mietwagen sofort in Empfang nehmen. Da sich Urlaubspläne jederzeit ändern können, sind bei Sunny Cars Änderungen der Buchungsdaten vor Anmietung des Mietfahrzeugs kostenfrei möglich. Mietwagen von Sunny Cars sind in jedem Reisebüro oder auf der Website buchbar.





Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:

Haben Sie ein WM-Tor verpasst?

Kein Problem!



Zum WM-Sommer-Gewinnspiel 2018 Spielen Sie jetzt alle Tore! Alle Tore des WM-Sommer-Gewinnspiels können Sie bis zum 31. Juli 2018 (24 Uhr) öffnen: