Eine Dauerkarte für Ihre Fankurve oder ein Heimkino für höchsten Fußballgenuss – was auch immer Sie sich wünschen, mit einem Glücks-Los der Aktion Mensch sind Sie eine Runde weiter und Ihrem Ziel einen großen Schritt näher.







Spielen Sie mit und gewinnen Sie jetzt eines von sieben Glücks-Losen der Aktion Mensch. Damit haben Sie sechs Monate lang jede Woche die Chance auf bis zu zwei Millionen Euro. Beim Zusatzspiel winken zudem 12.500 Euro.





Treffsicher ins Glück: Gewinnen Sie ein Glücks-Los der Aktion Mensch im Wert von 156 Euro.

"Das WIR gewinnt": Die Aktion Mensch schüttet tolle Gewinne aus. Gleichzeitig fördert sie jeden Monat bis zu 1.000 soziale Projekte für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat die Aktion Mensch rund vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Außerdem setzt sie sich für Inklusion ein. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel und in der Freizeit. So macht die Aktion Mensch die Gesellschaft barrierefreier und bunter. Das gelingt dank der rund vier Millionen Menschen, die regelmäßig bei der Aktion Mensch-Lotterie mitspielen und sich selbst die Chance auf das große Glück sichern.





Ausführliche Infos finden Sie unter:



Haben Sie ein WM-Tor verpasst?

Kein Problem!



Alle Tore des WM-Sommer-Gewinnspiels können Sie bis zum 24. August 2018 (24 Uhr) öffnen: Zum WM-Sommer-Gewinnspiel 2018 Spielen Sie jetzt alle Tore! Alle Tore des WM-Sommer-Gewinnspiels können Sie bis zum 24. August 2018 (24 Uhr) öffnen: