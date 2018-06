Wir bringen Sie ins Spiel: Vom 30. Juni bis 24. August gibt's jede Menge Geschenke. Eingefleischte Fußball-Fans und leidenschaftliche Auto-Experten können mit unserem großen WM-Sommer-Gewinnspiel jeden Tag einen Volltreffer landen. In Tor Nummer 5 verlost Bauknecht zwei Waschmaschinen im Gesamtwert von 1000 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Tipp: Ein Blick in den Artikel "Top-Athleten im Pisten-Duell" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage.



Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:

Echte Fans haben nur Fußball im Kopf!

Mit Bauknecht durch den Fußball-Sommer: Jetzt FanBonus sichern!





Vom 1. Mai bis zum 31. Juli gibt es beim Kauf eines ausgewählten Aktionsgeräts einen FanBonus im Wert von 50 Euro.

Da in Deutschland das Fußballfieber brodelt und sich Freunde sowie Bekannte zuhause zu Fan-Partys zusammenfinden, werden nicht nur von den Mannschaften Höchstleistungen erwartet. Damit auch abseits der Stadien im Sommer alles "rund" läuft, garantieren die Hausgeräte von Bauknecht vollen Einsatz, auch über die Nachspielzeit hinaus: Waschmaschinen sorgen für saubere Trikots, der Kühlschrank liefert schnell erfrischend kühle Getränke, aus dem Backofen oder der Mikrowelle kommen die Halbzeit-Snacks und der Geschirrspüler beseitigt das entstandene Chaos am Ende des Tages.





Echte Fans haben nur noch Fußball im Kopf:

Die Bauknecht FAN PROMO.



Fans sollten sich also schnell den attraktiven FanBonus von Bauknecht sichern, mit dem sie bares Geld sparen: Vom 1. Mai bis zum 31. Juli gibt es beim Kauf eines ausgewählten Aktionsgeräts aus den Bereichen Waschen, Kühlen, Geschirrspülen und Kochen einen FanBonus im Wert von 50 Euro. Beim Kauf einer Mikrowelle sparen Fans 30 Euro. Der FanBonus wird in Form einer MasterCard® FanBonus-Karte zur Verfügung gestellt, die überall eingelöst werden kann, wo MasterCard® akzeptiert wird. Zusätzlich erhalten Fans beim Kauf eines Geräts aus dem Bereich Waschen ganze sechs Monate gratis Ariel PODS – das entspricht 92 Wäschen.



Bauknecht sorgt mit seiner FanBonus-Aktion für saubere Trikots:

Gewinnen Sie zweimal je ein Aktionsmodell in Form der Bauknecht Waschmaschine WA Soft 7F4. Sie besitzt ein Fassungsvermögen von 7 kg und entfernt dank dem innovativen Programm "Antiflecken 100" über 100 verschiedene Arten von Verschmutzungen schon bei 40°C – und das ganz ohne Vorbehandlung. Falls die Zeit drängt nimmt es der Schnellwaschgang Antiflecken 45 Min. problemlos mit bis zu 30 verschiedenen Flecken in nur 45 Minuten auf – effektive und kraftvolle Fleckenentfernung, ebenfalls bereits bei schonenden 40°C und ohne Vorbehandlung.

Innovative Technologien und Spezialfunktionen verbessern die Waschergebnisse. Gewinnen Sie die Bauknecht Waschmaschine WA Soft 7F4!

Die Waschmaschine bietet für besonders empfindliche Stoffe und Wolle speziell entwickelte Wasch- und Pflegeprogramme, die auch mit Ihren empfindlichsten Lieblingsstücken schonend umgehen. So verhindert das Waschprogramm Wolle, dass die Fasern beim Waschen unnötig strapaziert werden – zertifiziert und bestätigt durch das WOOLMARK-Siegel.

Die innovative DigitalMotion-Technologie ermöglicht eine präzise Steuerung des extrem ausdauernden und verschleißresistenten Dynamic Inverter-Motors. Bis zu acht verschiedene Trommelbewegungen in einem Waschgang gewährleisten eine überzeugende Entfernung von verschiedensten Flecken. Die Wäsche wird dabei geschont, absolut sauber und die Wascheffizienz erhöht. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ sparen Sie zudem Energie und schonen die Umwelt.

Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:

Haben Sie ein WM-Tor verpasst?

Kein Problem!



Zum WM-Sommer-Gewinnspiel 2018 Spielen Sie jetzt alle Tore! Alle Tore des WM-Sommer-Gewinnspiels können Sie bis zum 24. August 2018 (24 Uhr) öffnen: