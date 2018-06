Die drei tiefen Schubkastenauszüge mit Softclose-Selbsteinzug haben Haushaltsqualität und sind bereits mit einem Ordnungssystem ausgestattet.

Sein besonderer Charakter trifft den Geschmack der Reisemobilurlauber: Mit unterschiedlichen Stilwelten bzw. Ausstattungslinien ist der Malibu Van der Komfort-Campingbus nach Maß. Als echter Wohlfühlbus setzt sich der Malibu Van deutlich von seinen Wettbewerbern ab. Merkmale sind unter anderem die Möbel: Serienmäßig im warmen Dekor "Wildbirne“ gehalten, überrascht die Stilwelt "Delight“ mit moderneren Bicolor-Möbeln und die Modellreihe "Charming“ durch das helle Holzdekor in Edelkirsche, durch eigene Polsterwelten sowie durch ein eigenes Beleuchtungskonzept und eigenen Bodenbelag.Weitere individuelle Akzente können Käufer dank der großen Auswahl unter verschiedenen serienmäßigen Antara-Stoff-Kombinationen sowie diverse Wahlmöglichkeiten unter Textilleder-Stoff-Kombinationen und Varianten in Teilleder sowie Leder setzen. Da der Malibu Van außerdem in zehn verschiedenen Außenlackierungen zu bekommen ist, gleicht kaum ein Malibu Van dem anderen. Kein Wunder also, dass die zahlreichen Besitzer eines Malibu Van vor allem das eigenständige Außen- und Innendesign schätzen.