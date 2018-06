Technik-Fans aufgepasst! Exklusiv verlosen wir zwei Gigaset-Bundles, die es in sich haben! Ob moderne Telefonie oder Smart Home Systeme – erleben Sie beste Kommunikationstechnologie in Ihrem Heim und unterwegs. Gigaset steht für ganzheitliche Kommunikationslösungen und blickt als Europas Marktführer im Bereich Telefonie auf eine lange Historie zurück. Dass Gigaset den Spagat zwischen klassischen und modernen Kommunikationslösungen perfekt beherrscht, beweist ihr möglicher Gewinn auf eindrucksvolle Art und Weise.

Verschiedene Sensoren schenken Ihrem Heim ein Höchstmaß an Sicherheit. Dabei zeigt Ihnen eine WLAN-Indoor-Kamera, was zu Hause grade passiert. Smart-Home-Alarmsystem "Gigaset elements alarm sytsem L" – inklusive einer Basisstation, eines Tür- sowie eines Bewegungssensors, 2 Fenstersensoren, einer Alarmsirene und einer WLAN Indoor-Kamera. Mit dem Gigaset Smart Home Alarmsystem haben Sie stets Einblick und Kontrolle in und über ihr Zuhause. Das Cloud-basierte und App-gesteuerte Alarmsystem überwacht für Sie unauffällig und unkompliziert Fenster und Türen und Bewegungen. Im Alarmfall – z.B. bei einem Einbruchsversuch - wird die Alarmsirene des Systems aktiviert und Sie sofort via Smartphone verständigt.

• der Schaltsteckdose "Gigaset elements plug", mit der sich von unterwegs alle elektrischen Geräte daheim einfach per App an- und ausschalten lassen, und zudem mit Amazon Alexa und Google Assistent kompatibel ist.

• dem hochwertigen Smartphone "Gigaset GS370" mit 18:9 HD+ IPS Panorama-Display. Das neue Gigaset GS370 plus besticht durch sein 5,7“ 18:9 HD+ Panorama- Display, neueste Dual-Kamera-Technologie mit 13MP, 3-fach Einschub für 2 Nano-SIM-Karten und eine micro-SD-Karte, 2.5D-Glas mit kratzfester und schmutzabweisender Oberfläche und stylishes Aluminium Gehäuse.

• dem eleganten DECT-Telefon "Gigaset SL350". Klein, schlank und elegant erfüllt das Gigaset SL350 höchste Ansprüche an High-End-Funktionalität, Design und Bedienbarkeit. Der Echtmetall-Rahmen verleiht diesem Telefon ein Hauch von Luxus.