Wohnmobil: E-Bikes zum Mitnehmen

M oderne Falt- und Kompakträder mit Elektromotor haben viele Vorzüge. Für einen möglichst mühelosen Transport machen sie sich klein, verschwinden elegant in der Heckgarage, erklimmen auch giftige Steigungen und sind für längere Touren geeignet. Genau wie normal große E-Bikes erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit, das Angebot wird immer größer – sogar Reisemobilhersteller mischen auf dem Markt mit.

U-Bahn-Test: Dass sich ein E-Faltrad gerade bei Städtetrips gut überallhin mitnehmen lässt, ist ein

sehr wichtiger Faktor.

Falträder Hersteller Tern Torrot Hercules Germanxia Modell Vektron Citysurfer Rob Fold Mobilmaster Touring Wertung (max. fünf Punkte) Design 4/5 2,5/5 3,5/5 2/5 Fahrspaß 4/5 4/5 5/5 1/5 Reichweite 1,5/5 4/5 2/5 5/5 U-Faktor Tour 4,5/5 4/5 3/5 2,5/5 Ø-Tempo 5/5 4/5 1/5 3/5 Antriebsgeräusche 3/5 2,5/5 3,5/5 1/5 Akku/Kosten 4,5/5 5/5 5/5 3,5/5 Summe (Sterne) 26,5 26 23 18 Platz 1 2 3 4 Fazit Lange Faltrad-Erfahrung zahlt sich aus. Das Tern ist zwar teuer, aber auch gut gemacht. Besonders Klappmechanismus, Verstellungen und das Packmaß überzeugen. Das Torrot holt sich den zweiten Rang mit gutem Packmaß, fairem Preis, viel Fahrspaß und guten Akkukonditionen. Der Hinterradmotor sorgt für ein lebendiges Fahrgefühl. Größter Nachteil des Hercules ist die Lenkstange. Sie lässt sich nicht klappen und macht das Rob Fold zu sperrig für enge Stauflächen. Ansonsten eine saubere Vorstellung. Billig-Bike mit keinen nennenswerten Vorzügen. Unharmonischer Antrieb, laute Geräusche und klobiges Design können nicht überzeugen.

Kompakträder Hersteller Prophete Hartje i:SY Klever Hymer Modell Navigator Caravan DrivE S8 ZR Q Comfort E-Bike by Flyer Wertung (max. fünf Punkte) Design 2,5/5 3,5/5 2,5/5 3/5 Fahrspaß 4/5 5/5 3/5 3,5/5 Reichweite 3,5/5 1,5/5 1,5/5 2/5 U-Faktor Tour 3/5 3,5/5 1/5 2,5/5 Ø-Tempo 3,5/5 4/5 5/5 3/5 Antriebsgeräusche 3/5 2,5/5 5/5 4/5 Akku/Kosten 4,5/5 3,5/5 5/5 4,5/5 Summe (Sterne) 24 23,5 23 22,5 Platz 1 2 3 4 Fazit Glückwunsch, das günstigste Bike wird Testsieger. Konservativ gestaltet und solide konstruiert, bietet es viel Fahrfreude, wird nicht zu laut und hat keine echten Schwächen. Das schicke, aber auch teure Hartje macht vieles richtig und landet mit hauchdünnem Rückstand auf Rang zwei. Es fährt stark und lässt sich gut verstauen. Kleines Packmaß, geringe Geräusche und gute Akkukonditionen sprechen fürs Klever. Toller Fahrkomfort durch Vollfederung. Schwach beim Gewicht. Ein Bike für Individualisten. Mit Flyer hat Hymer einen guten Lieferanten. Das Bike zum Wohnmobil sieht ansprechend aus, ist leise und vermittelt viel Fahrfreude. Der Preis ist selbstbewusst. Hersteller Winora Kalkhoff Riese & Müller Knaus Modell Radius Tour Sahel Comp. Impulse Tinker City BESV Wertung (max. fünf Punkte) Design 3,5/5 4,5/5 3,5/5 1/5 Fahrspaß 4,5/5 5/5 4/5 3,5/5 Reichweite 2/5 2,5/5 1,5/5 1/5 U-Faktor Tour 4/5 3,5/5 3/5 5/5 Ø-Tempo 2/5 1/5 1,5/5 4/5 Antriebsgeräusche 1/5 3,5/5 2,5/5 1/5 Akku/Kosten 4,5/5 1/5 4,5/5 5/5 Summe (Sterne) 21,5 21 20,5 20,5 Platz 5 6 7 7 Fazit Der laute Yamaha-Motor wirft das Winora zurück. Auch Packmaß und Bedienung könnten besser sein. Überzeugend dagegen bei Fahrgefühl und Design. Tolles Allround-Bike mit hohem Fun-Faktor. Nur die fehlende Akkugarantie – Kalkhoff gibt nur Gewährleistung – und das zu große Packmaß verhindern eine bessere Platzierung. Schade! Optisch ähnlich dem Winora, geht Riese & Müller bei der Funktionalität des Lenkers eigene Wege. Das Bike fährt sich flott und stabil. Der Mittelmotor dürfte leiser sein. Einziges Carbonrad im Test, darum leichter als der Rest. Aber auch teurer. Außerdem laut und beim Fahreindruck nur durchschnittlich. Immerhin gutes Packmaß.

Unsere Kollegen von BIKE BILD haben deshalb vier Klappräder und acht Kompakträder auf alle wesentlichen Kaufkriterien untersucht. Statt auf möglichst großen Unterstützungsfaktor oder hohes Durchschnittstempo – wie bei normal großen E-Bikes entscheidend – haben sie dabei lieber auf Komfort, Handhabung und Gewicht geachtet. Auffällig bei den vier E-Faltbikes ist nämlich das (zu) hohe Gewicht. Keines wiegt unter 20 Kilo. So einen Brocken in die Heckgarage zu wuchten ist kein Vergnügen – das kann und müsste leichter gehen. Die Industrie sollte darum besser kleinere Akkus und Motoren verbauen. Denn in der Regel werden die Räder eher für Kurztrips vom Campingplatz zum Bäcker als für Langstreckentouren genutzt. Ob ein Kompaktrad – vielleicht sogar direkt vom Reisemobilhersteller – die bessere Wahl sein kann, zeigt sich im Test.