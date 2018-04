Wohnmobil-Stellplätze: kuriose Museen

1. BERLIN

Currywurstmuseum

Die Deutschen verzehren pro Jahr etwa 800 Millionen Currywürste. Was liegt da näher, als dem deftigen Imbissklassiker ein eigenes Museum zu widmen, in dem es allein um die Kult­-Wurst geht? Das Museum erzählt die Geschichte der mit rotem Curry-­Ketchup übergossenen Brat­- oder Brühwurst und stellt viele Varianten des Snacks aus Berlin vor. Angeblich hatte eine gewisse Herta Heuwer aus Charlottenburg 1949 die Idee zur Currywurstsoße. Von ihrer (im Museum nachgebauten) Wohn-­ und Soßenküche trat die Currywurst ihren Siegeszug um die Welt an. Längst gilt sie auch in New York oder Tokio als Klassiker. Durch das Museum führt ein roter Soßenstrom zu den einzelnen Stationen, von denen der original Berliner Imbissstand der beliebteste ist. Hier können sich Besucher auf dem Rundgang stärken. Natürlich mit Currywurst.

• Schützenstraße 70, 10117 Berlin, Tel. 030-88 71 86 47, www.currywurstmuseum.com , Öffnungszeiten: tägl. 10–18 Uhr. Preise inklusive Currywurst­-Menü: 13,90 Euro (Erw.), 9 Euro (Kinder)

Reisemobilhafen Berlin (16,1 Kilometer): Askanierring 70, 13587 Berlin, Tel. 030-35 50 60 74, www.womotreff.de . Preis: 16 Euro

2. SIERKSDORF

Bananenmuseum

Gelbes Kuriositätenkabinett: das Bananenmuseum in Sierksdorf.

• Professor­-Haas-­Straße 59, 23730 Sierksdorf, Tel. 04563­-83 35, www.bananenmuseum.de , Öffnungszeiten: Sa. und So. 11–13 Uhr. Preis: Der Eintritt ist frei.

Womo-Hafen Scharbeutz (5,6 Kilometer): Hamburger Ring 6–8, 23683 Scharbeutz, Tel. 0152­-52 88 58 44, www.womohafen­scharbeutzer­strand.de . Preis: 10,50 Euro.

3. ESPELKAMP

Automatenmusem

Die Unternehmerfamilie Gauselmann hat so ziemlich alles gesammelt, was Münzen schluckt und rattert: einen alten Briefmarkenautomaten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Kugelfang­ und Balanciermaschinen und wuchtige Glücksspielautomaten. Jukebox­ und Flipper-­Klassiker aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Automatensammlung umfasst aktuell rund 1800 Exponate aus aller Welt. Die teilweise bizarren Vergnügungs­- und Dienstleistungsmaschinen sind in wechselnden Ausstellungen im Automatenmuseum zu sehen. Bis 23. Mai 2018 zeigt es deutsche Münzautomaten aus der Wirtschaftswunderzeit der 50er- ­und 60er­-Jahre. Die damals topmodernen mechanischen Apparate wirken schon heute herrlich antiquiert.

• Schloss Benkhausen, Schlossallee 1, Neustadtstraße 40, 32339 Espelkamp, Tel. 05743­-9 31 82 22, www.deutsches­automatenmuseum.de , Öffnungszeiten: Di.–Fr. 10–17 Uhr, Sa. und So. 11–18 Uhr. Im Dezember und Januar Sa. und So. geschlossen. Preise: 5 Euro (Erw.), 2 Euro (erm.), Kinder unter 10 J. haben freien Eintritt.

Stellplatz Hallenbad Lübbecke (6,2 Kilometer): Bohlenstr. 29, 32312 Lübbecke, Tel. 05741­-96 81, www.luebbecke.de . Preis: 6 Euro.

4. HARZGERODE

Mausefallen-Museum

Fangtechniken aller Art: das Mausefallenmuseum in Harzgerode.

• Klausstraße 38, 06493 Harzgerode­ Güntersberge, Tel. 039488­-430, www.mausefallenmuseum.de , Öffnungszeiten: Sa.–So. 14–17 Uhr. Preise: 2,50 Euro (Erw.), 1,50 Euro (Kinder).

Stellplatz am Forstpark (11,6 Kilometer): Neue Straße, 06493 Harzgerode, Tel. 039484-3 24 20, www.harzgerode.de

5. USSELN

Muhseum

Aus Liebe zum Fleckvieh: das Muhseum in Usseln.

• Korbacher Str. 6, 34508 Willingen (Upland), Tel. 05632­9-48 60, www.muhseum.de , Öffnungszeiten: Di.–Fr. 10–17 Uhr, Sa. u. So. 11–17 Uhr. Preise: Über den Preis entscheidet jeder Besucher selbst. Im Foyer steht eine Milchkanne für das Eintrittsgeld.

Womo-Park Willingen (5 Kilometer): Am Hagen 10–12, 34508 Willingen/Upland, Tel. 05632­-96 07 19, www.wohnmobilpark­willingen.de . Preis: 14 Euro.

6. RADEBEUL

Lügenmuseum

Die dickste Lüge? Der erste Betrieb der Psychedelica Maschinka, eines Apparats bestehend aus bewusstseinserweiternden Haushaltsgeräten, führte 1989 zum Fall der Mauer. Der riesige beleuchtete Apparat füllt einen ganzen Raum im Radebeuler Lügenmuseum. Es ist voll von seltsamen Objekten und Installationen mit noch seltsameren Funktionen. Dick auftragen ist dabei Programm, dann wirkt eine Lüge fast schon wieder glaubhaft. Wer auf dem Laufenden sein will, was es alles Neues im Museum gibt, bestellt am besten den "LügenLätta". Ob darin aber immer die Wahrheit steht, muss jeder Abonnent selbst her­ ausfinden. Und das geht natürlich nur bei einem Besuch. So geht Marketing!

• Kötzschenbrodaer Str. 39, 01445 Radebeul, Tel. 0176­99 02 56 52, Öffnungszeiten: tägl. 13–18 Uhr, Preise: 5 Euro (Erw.), 2 Euro (Kin­ der bis einschl. 12 J.)

Stellplatz Wiedentorstraße (8,2 Kilometer): Leider ist der schöne Radebeuler Stellplatz am Wassersportzentrum von Oktober bis April geschlossen. Darum bietet es sich für Mobilisten an, ins nahe Dresden auszuweichen. Der Stellplatz an der Wiesentorstraße hat bis auf Duschen alles zu bieten, was Camper für ein paar Tage brauchen. Allerdings ist er auch recht teuer. Strom (5 Euro), Wasser (2 Euro) und Entsorgung (2 Euro) gehen sogar noch extra. Dafür ist das Gelände für 30 Mobile sehr schön elbnah und zentral gelegen. Ein Platz der Kategorie "Man gönnt sich ja sonst nichts", Wiesentorstraße, 01097 Dresden, Tel. 0170­7 18 76 43. Preis: 18 Euro.

7. GROSSOLBERSDORF

Nummernschild Museum

Kennzeichen verschiedener Epochen: das Nummernschildmuseum in Großolbersdorf.

• Grünauer Str. 3, 09432 Großolbersdorf, Tel. 037369­-8 74 48, www.nummernschildmuseum.de , Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 9–16.30 Uhr. Preise: 2,20 Euro (Erw.), 1,10 Euro (erm.).

Stellplatz an der Silbertherme (3 Kilometer): Am Kurpark 3, 09429 Wolkenstein, Tel. 037369­1-51 15, www.warmbad.de . Preis: 5 Euro.

8. NÜRNBERG

Turm der Sinne

Das Museum nennt sich selbst zu Recht kleinstes Science Center der Welt. Denn der Turm der Sinne ist als Erlebnisausstellung konzipiert, bei der Besucher quasi zu ihrem eigenen Versuchskaninchen werden. Er macht sich neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften zunutze und arbeitet mit Sinnestäuschungen aller Art: In einem Raum werden Besucher ohne technische Tricks vom Riesen zum Zwerg, in einem anderen scheinen die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt zu sein. Die vielen Sinnestäuschungen führen uns vor Augen, wie leicht sich unsere Wahrnehmung beeinflussen lässt. Ein Museumsturm zum Staunen und Lachen für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene.

• Spittlertormauer 17, 90402 Nürnberg, Tel. 0911-99 28 87 15, www.turmdersinne.de , Öffnungszeiten: Di.–Fr. 13–17 Uhr, Sa. und So. 10–18 Uhr. Preise: 8 Euro (Erw.), 5,50 Euro (erm.), 18 Euro (Familien).

Stellplatz am Wöhrfer See (3,6 Kilometer): Dr.-Gustav-Heinemann-Straße, 90491 Nürnberg, Tel. 0911-2 33 60, www.tourismus.nuernberg.de

9. STUTTGART

Schweinemuseum

Schweine im Weltall sind seit der Persiflage der Muppets auf die TV-Serie "Raumschiff Enterprise" nichts Besonderes mehr. Schweine im Museum schon eher. Das Stuttgarter Schweinemuseum ist sehr passend im alten Schlachthof untergebracht und präsentiert originelle Glücksschweine, Spar- und Kuschelschweine aus aller Welt. Dazu bietet es zoologische Details zu Sau und Eber, informiert über die Ahnen unseres Hausschweins sowie die Bedeutung des Ringelschwanztiers in Kunst und Mythologie verschiedener Kulturen. Besuchern wird sofort klar: Schweine sind sehr viel mehr als nur Schnitzel auf dem Teller. Sie sind seit Jahrtausenden Begleiter des Menschen. Ein saugutes Museum auch für Kinder.

• Schlachthofstraße 2a, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-66 41 96 00 www.schweinemuseum.de , Öffnungszeiten: tägl. 11–19.30 Uhr. Preise: 5,90 Euro (Erw.), 5 Euro (15–18 J.), 3 Euro (7–14 J.), 1,50 Euro (4–6 J.), Kinder unter 4 J. frei.

Stellplatz Messegelände (13,1 Kilometer): Tor 1 an der L 1192n, 70629 Stuttgart, Tel. 0711-1 85 60 35 00, www.messe-stuttgart.de . Preis: ab 15 Euro.

10. HAUENSTEIN

Schuhmuseum

Treter von Schweinsteiger & Co: das Schuhmuseum in Hauenstein.

• Turnstraße 5, 76846 Hauenstein, Tel. 06392-9 23 33 40, Ein ausgetretener schwarzer Wanderschuh aus Leder, Größe 46, zählt zu den besonderen Attraktionen in Hauenstein. Er gehörte dem in diesem Jahr verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl. Viele Sommer lang stapfte der gewichtige Pfälzer darin um den Wolfgangsee, sein liebstes Urlaubsdomizil. Gleich neben Kohls XXL-Stiefel liegt ein fast schon zierlich wirkender Leisten des französischen Generals und Staatsmannes Charles de Gaulle. Auch Schuhwerk von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, Pumps der Moderatorin Michelle Hunziker, Tennis-Treter von Boris Becker und ausgefallene Showschuhe von Thomas Gottschalk sind in der sehr sehenswerten Promi-Abteilung des Schuhmuseums zu sehen. Insgesamt mehr als 200 Paar. Teils sehr wertvoll sind die vielen Stücke der mittelalterlichen Schuhsammlung sowie Geräte zur Schuhherstellung wie eine Schuhmaschine von 1886. Buchstäblich größter Hingucker ist der mit 4,20 Meter Höhe und 7,14 Meter Länge größte Schuh der Welt. Das Exemplar ist 1500 Kilo schwer und lässt sich wegen seiner Abmessungen nur auf einem Tieflader transportieren. Er wäre selbst für einen ausgewachsenen Elefanten viel zu groß. Welchem Rüsseltier würde schon Schuhgröße 1071 passen?• Turnstraße 5, 76846 Hauenstein, Tel. 06392-9 23 33 40, www.museum-hauenstein.de , Öffnungszeiten: tägl. 9.30–17 Uhr, von Dezember bis Februar Mo.–Fr. 13–16 Uhr sowie Sa. und So. 10–16 Uhr. Preise: 5,50 Euro (Erw.), 14 Euro (Familien).