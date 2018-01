Wohnmobile für 60.000 Euro: Typberatung — 02.01.2018 Sieben Wohnmobile, ein Preis Vom Van bis zum Luxusmobil – in der Preisklasse um 60.000 Euro ist die Auswahl groß. Wie groß, zeigt der Fahrvergleich von AUTO BILD REISEMOBIL.

Marco Polo Nordstar Fahrzeugdaten Motorisierung Mercedes V 250 d Ford Ranger 3.2 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/fünf/vorn quer Hubraum 2143 cm3 3198 cm3 kW (PS) bei U/min 140 (190) bei 3800 147 (200) bei 3000 Nm bei U/min 440 bei 1400 470 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 176 km/h Getriebe Siebenstufenautomatik Sechsstufenautomatik Antrieb Hinterradantrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 245/45 R 19 XL 265/65 R 18 Reifentyp Conti SportContact 5 Continental CrossContact LX Tankinhalt/Kraftstoffsorte 57 l/Diesel 72 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 3500/750 kg Länge/Breite/Höhe 5140/2249/1980 mm 6000/2100/2950 mm Radstand 3200 mm 3220 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblech Alu/Alu/Alu Isoliermaterial Wand/Dach/Boden – XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden k. A. 35/35/35mm Fenster 5 5 Dachhauben Hubdach 2 Max. Innenhöhe/-breite 2370/1155mm 1950/1720mm Bettenmaß Front (L x B) (oben) 1970 x 1200 mm 1985 x 1565–590 mm Bettenmaß Mitte (L x B) – – Bettenmaß Heck (L x B) (unten) 1990 x 1130 mm – Herd 2 Flammen 2 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 40 (bis –16 Grad)/–l 90/12l Modell Toilette – Porta Potti Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 1 05. Mai Heizung Warmluft Diesel Alde 3010 Steckdosen 12/230 V 3/1 –/2 Leuchten 8 7 Aufbaubatterie 95 Ah 120Ah Frischwassertank 38l 45l Abwassertank 40l 45l Gasvorrat 1,8 kg 2 x 5 kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 57.239 Euro 61.323 Euro Testwagenpreis 69.032 Euro 78.664 Euro Schwabenmobil Hobby Fahrzeugdaten Motorisierung VW 2.0 TDI BMT Fiat MultiJet II150 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 1968 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 103 (140) bei 3500 110 (150) bei 3600 Nm bei U/min 340 bei 1600 380 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 158 km/h 149 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/60 R 17 C 225/75 R 16 C Reifentyp Continental Vanco 2 Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2100/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 5986/2427/2750 mm 5999/2160/2775 mm Radstand 3640 mm 3800 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/ Stahlblech/Stahlblech Alu/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden PE/PE/PE EPS/EPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 70/50/25mm 34/34/42mm Fenster 3 5 Dachhauben 3 4 Max. Innenhöhe/-breite 1920/1920mm 1975/2010mm Bettenmaß Front (L x B) – – Bettenmaß Mitte (L x B) – – Bettenmaß Heck (L x B) 2000 x 1740 mm 1950 x 1200mm Herd 2Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 80/5 l 86/9l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 2/2 4/4 Heizung Truma Combi 4 Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 1/1 3/5 Leuchten 12 19 Aufbaubatterie 240Ah 95Ah Frischwassertank 120l 100l Abwassertank 70l 96l Gasvorrat 2 x 11 kg 2 x 11 kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 59.980 Euro 60.590 Euro Testwagenpreis 69.971 Euro 62.971 Euro LMC Dethleffs Vario Star Fahrzeugdaten Motorisierung Fiat MultiJet II150 Fiat MultiJet II 150 Mercedes 416 CDI Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/fünf/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 2685 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150) bei 3600 110 (150) bei 3600 115 (156) bei 3800 Nm bei U/min 380 bei 1500 380 bei 1500 330 bei 1400 Höchstgeschwindigkeit 131 km/h 145 km/h 130 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang automatisier Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Hinterradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 C 225/75 R 16 C 215/65 R 16 C Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Pirelli Carrier All Season Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel 90 l/Diesel 76 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 2000/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 7360/2320/3120 mm 6940/2190/2810 mm 7400/2350/3120 mm Radstand 4035 mm 3800 mm 4025 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Alu/GFK/GFK GFK/Alu/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XS/XPS/XPS EPS/EPS/EPS Styrofoam/Styrofoam/Styrofoam Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/40mm 34/34/41mm 43/42/49mm Fenster 6 5 6 Dachhauben 4 4 3 Max. Innenhöhe/-breite 2385/2180mm 1985/1990mm 2175/2225mm Bettenmaß Front (L x B) 1440 x 2000 mm 1480 x 1800 mm – Bettenmaß Mitte (L x B) 1960 x 570 mm – – Bettenmaß Heck (L x B) 2000 x 2085 mm 1940 x 800/1920 x 760–2000 mm mm 2000 x 1365 mm Herd 3 Flammen 3 Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 142/15l 142/15l 90/10l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Sealand Traveller 120 l Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 3/3 Heizung Truma Combi 6 Truma Combi 6 Alde Compact 3000 Steckdosen 12/230 V 1/3 2/6 –/4 Leuchten 14 19 19 Aufbaubatterie 95Ah 95Ah 210Ah Frischwassertank 102l 114l 200l Abwassertank 95l 90l 120l Gasvorrat 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 58.890 Euro 60.499 Euro 172.000 Euro* Testwagenpreis 64.214 Euro 74.612 Euro 53.000 Euro* *Neu-/Gebrauchtpreis

och nie wurden so viele Wohnmobile verkauft wie in diesen Tagen. Und selten war die Auswahl so groß: Campervans, Kastenwagen , Alkoven, Teil- oder Vollintegrierte – bis zum Luxusliner mit eingebauter Neidgarantie ist alles möglich. Das Tolle dabei: Die Zahl auf dem Preisschild, mit der die ganz große Freiheit beginnt, ist gar nicht so riesig.Wir haben typische Vertreter der verschiedenen Genres zum Test geladen, die alle um 60.000 Euro kosten. Je nach Klasse gibt es dafür ein nacktes Basismodell, ein Vollwert-Mobil mit allem Komfort – oder auch ein Luxus-Gefährt aus Vorbesitz. Was sich dabei für wen am besten eignet? Lesen Sie mal – und entscheiden Sie selbst. Nur so viel: Einen echten Verlierer gibt es am Ende nicht!