Wohnmobile: Simpel und günstig - Update

Alles drin: Toilette und Dusche hat VanPaul zwar nicht, dafür alles andere, was die Reise angenehm macht.

Wohnmobile gelten als Inbegriff mobiler Freiheit. Der Preis dafür kann happig sein, sie können einen speziellen Führerschein erfordern oder auch einen kostspieligen Stellplatz für den Winter. Doch auch für überschaubares Geld ist der Urlaub im eigenen Reisemobil möglich. Jüngstes Beispiel ist der VanPaul von PaulCamper . Ab 37.000 Euro bietet die Teilen-und-Mieten-Plattform für Reisemobile Paul an. Hinter dem fröhlichen Namen verbergen sich VW T5 und Vorserien-T6, die laut Anbieter mit allem Notwendigen fertig konfiguriert werden. Dazu zählen unter anderem vier Schlafplätze, Klimaanlage , Wasservorrat, Kühlschrank, Stauraum, Spannungswandler und ein intelligentes Solarmodul. Wenn es nach PaulCamper geht, entsprechen sie damit ziemlich genau den Anforderungen, die die Mehrheit an Campern an ihr Fahrzeug hat. Doch die Plattform legt noch einen drauf: Wer möchte, kann seinen Van auch gleich selbst vermieten und so in der nicht genutzten Zeit damit Geld verdienen.