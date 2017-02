Wohnmobile von Knaus — 13.02.2017 Das mobile Schwalbennest Wohnmobil-Hersteller Knaus bietet eine umfangreiche Produktpalette im mittleren und oberen Preissegment an. Bei den Modellen sind alle gängigen Bauarten vertreten. Wir stellen sie vor.

Viele Varianten im Portfolio von Knaus



Zu den größten Modellen von Knaus zählt das Alkoven-Modell Sky Traveller.

Komplett neuentwickelt wurden die Modelle Sky i und Sky ti.

Autor: Helene Schmidt

it einem Wohnwagen namens Schwalbennest fing alles an: Pünktlich zum ersten Caravan Salon 1962 in Essen stellte der Architekt und Firmengründer Helmut Knaus sein erstes Modell fertig. Es folgten weitere Baureihen, seit inzwischen 25 Jahren stellt Knaus auch Wohnmobile her. 1996 schlossen sich die Marken Knaus und Tabbert zusammen. Seit 2002 bilden die Firmen unter dem Namen "Knaus Tabbert" ein einheitliches Unternehmen. Der Hauptsitz liegt im niederbayrischen Jandelsbrunn. Die Wohnwagen und Reisemobile werden neben Deutschland in 20 europäischen Ländern verkauft. Zur Firmengruppe Knaus Tabbert gehören die Marken Knaus, Tabbert, T@B und Weinsberg.Knaus bietet alle gängigen Baureihen an: drei Integrierte, vier Teilintegrierte, ein Alkoven-Modell und zwei Kastenwagen . Die Produktpalette bewegt sich nahezu komplett im mittleren Preissegment. Das Top-Reisemobil von Knaus ist der Luxusliner Sun I. Günstigstes Einsteigermodell ist der Van TI, dessen kleinster Grundriss (550 MD) 54.889,52 Euro kostet. Sein vollintegriertes Pendant ist der Van I, der die gleichen Innenlayouts bietet. Auch der Klassiker, ein Teilintegrierter mit Hubbett, ist mit dem Sky Wave dabei. Die vier Grundrisse kommen serienmäßig mit einer absenkbaren Schlafgelegenheit über der Sitzgruppe. Am meisten Platz bieten das Alkoven-Modell Sky Traveller mit 6 Schlafplätzen und der vollintegrierte Sky I (größter Grundriss: 700 LX).Vollständig neu entwickelt und mit modernem Design kommen die Modelle Sky I und Sky TI ab Modelljahr 2017 auf den Markt. Zusätzlich erhalten beide Modelle Serienausstattung aus der Oberklasse . Das neue Aushängeschild von Knaus ist der Luxus-Integrierte Sun I. Preislich geht es hier mit 86.190 Euro los..