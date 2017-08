Womondo Momento: Wohnmobil-Test — 03.08.2017 Ein Opel will nach oben Nicht irgendein Kastenwagen soll der neue Womondo sein, sondern ein Gesicht in der Menge. AUTO BILD REISEMOBIL prüft, ob das klappen kann.

Traditionelles Layout ohne Wohnstuben-Anmutung

Der Tisch ist leicht und stufenlos verstellbar, aber ohne

Erweiterung. Für zwei reicht's.

Die gutmütigen Fahreigenschaften überzeugen



Edel – aber noch nicht perfekt im Detail



Härtefall: Dicke Matratze, aber starre Bretter

untendrunter. In der Serie soll das besser werden.

Technische Daten: Womondo Momento Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 150 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150) bei 3600 Nm bei U/min 380 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 142 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/70 R 15 CP Reifentyp Continental VancoCamper Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg Länge/Breite/Höhe 7430/2350/2890 mm Radstand 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Polyester/Polyester/Polyester Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Styrofoam/ Styrofoam/ Styrofoam Wandstärke Wand/Dach/Boden 20/25/35mm Fenster 6 Dachhauben 3 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2010/2200mm Bettenmaß Front (L x B) 1880 x 1400 mm Bettenmaß Mitte (L x B) 1250 x 1990 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2 x 2140 x 800mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 149/25l Modell Toilette Dometic Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 5/5 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 3/1 Leuchten 17 Aufbaubatterie 100Ah Frischwassertank 120l Abwassertank 120l Gasvorrat 2 x 11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 60.400 Euro Testwagenpreis 63.860 Euro

Autor: Kai Schwarten Fazit Dieser neue Hersteller wählt nicht den einfachsten Weg: Womondo will schnell wachsen und doch vieles anders machen als die große Konkurrenz, vom Basisauto bis zum Design. Das ist ein sympathischer Ansatz. Jetzt noch etwas Feinschliff, dann wird das eine interessante Marke für Individualisten.



Autor: Christian Steiger

as Umparken im Kopf scheint ja zu funktionieren. Nicht nur bei den Kunden, die Opel neuerdings wieder cool finden, sondern beim Hersteller selbst. Opel hat sich lange vom Campingplatz verzogen, obwohl der Bedford Blitz mal zu den populärsten Basismodellen der Branche gehörte. Das neue Label Womondo ist natürlich keine Rüsselsheimer Erfindung, aber dagegen hat die Zentrale anscheinend auch nichts: Hinter der Marke, die sich den Movano als Basismodell gegriffen hat, steht mit der Siebrecht-Gruppe aus Uslar (Niedersachsen) einer der größten Opel-Händler. Der Ausbaupartner sitzt in Slowenien, 100 Opel-Kastenwagen will er bis Ende 2017 bewohnbar gemacht haben.Kein Billigheimer, sondern ein Kastenwagen mit Bling-Faktor und gehobenem Ambiente. Das Layout mit Sitzgruppe, Küchenblock, Nasszelle und Querbett fällt traditionell aus, in Stil und Materialwahl aber verweigert sich der Hersteller jeder Wohnstuben-Anmutung. Nur der Bodenbelag (aus Kunststoff) sieht nach Holz aus, die Fronten der Möbel (aus Holz) tragen Kunststoffbeschichtung nach Edelküchenart. Wer will, bekommt zweifarbige Lederpolster mit rautenförmigen Steppnähten (2265 Euro), wie sie auch Bentley-Käufer gern nehmen. Das alles ist präzise und mit Blick für hochwertige Details zusammengebaut und schließt preislich zu den feineren Marken auf: 50.500 Euro sind der Anfang. Aber dafür liefert Womondo ein Kassengestell, das weder Klimaanlage (1184 Euro) noch Airbags (630 Euro) enthält. Und auch der 145-PS-Biturbo-Diesel (1400 Euro) sollte es sein, denn leicht ist so ein 6,19 Meter langer Momento mit knapp drei Tonnen Leergewicht auch nicht. Auf dem Preisschild des Testwagens stehen 71.596 Euro: Selbst Nettigkeiten wie das Ausziehtischchen an der Außenseite des Küchenblocks und das Klappbrett neben dem Kochfeld gibt's nicht gratis.Wir möchten öfter in einen Movano steigen. Weil dieser nützliche Opel leise läuft, mit Druck beschleunigt, feinfühlig federt und sogar eine einfach bedienbare Navigation mitbringt – das ist zwar bei jedem koreanischen Kleinwagen die Regel, längst aber nicht im Reisemobil-Geschäft. Weniger gut: der riesige Wendekreis. Und: Die hübschen Möbel des Womondo machen hässliche Geräusche, wenn die Straße nicht ganz glatt ist. Außerdem rauscht's bei höherem Tempo vernehmlich von der mittleren Dachluke. Da wünschen wir uns noch ein paar Konferenzen zwischen Niedersachsen und Slowenien.Noch nicht die letzte Serienperfektion, die sich Womondo vorstellt. Das sagen sie selbst, wenn es um Details wie das Querbett geht, auf dem Menschen über 1,80 Meter schlicht zu kurz kommen. Und trotz der dicken Matratze, die auf der Holzunterlage liegt, würden ein Lattenrost oder Tellerfedern besser in die Preisklasse passen. Laut Hersteller ist das nur ein Zwischenstand: Wer den Momento jetzt bestellt, kann ein 1,95-Meter-Bett und eine Spezialmatratze mit eingearbeitetem Lattenrost haben. Auch ein Froli-System soll es geben. Und die beiden Bretter darunter lassen sich beim Serienmodell mit Scharnieren hochklappen, sodass ohne großes Hantieren ein Stauraum für Fahrräder oder Surfbretter entsteht. Was sich wohl nicht ändert, ist die Stehhöhe, die große Leute zum Kopfeinziehen zwingt: 1,84 Meter sind es vorn im Wohnraum, etwas weniger im Bad. Das lässt sich mit seiner Jalousientür, dem Klappwaschbecken und der seitlichen Kunststoffwand leicht reinigen, kostet aber auch extra – 1172 Euro. Ein Fenster würden wir uns noch wünschen. Und ein paar zusätzliche Ablagen. Das erstaunt, weil sich die Womondo-Leute ansonsten ziemlich viele Gedanken um das Unterbringen großer und kleiner Gepäckstücke gemacht haben. Wenn sie jetzt noch ein kleines bisschen auf ihrem Auto herumdenken, kann es was werden mit dem coolen Camping-Opel. An der Basis scheitert's nicht.