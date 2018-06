E

gal ob in der Stadt, auf der Landstraße oder der Autobahn , weit und breit trifft der Autofahrer in Deutschland auf eine Vielzahl von Verkehrsschildern. Die sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Straßenverkehrsordnung (StVO), sondern werden auch besonders häufig in der Theorieprüfung für den Pkw-Führerschein abgefragt. Eine besonders beliebte Frage auf dem Prüfungsbogen: "Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?"