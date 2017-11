X-Klasse, X3, Cayenne: Euro NCAP-Crashtest 2017 — 29.11.2017 Acht neue Autos im Crashtest Wie steht es um die Crashsicherheit von X-Klasse und X3? Und sind Passagiere im Plastikauto Citroën E-Méhari gut geschützt? Euro NCAP hat's getestet!

Der BMW X3 zeigte nur kleine Schwächen und holte in allen Testkapiteln souverän fünf Sterne.

Spaßcruiser E-Méhari schafft nur drei Sterne

Der E-Méhari schaffte nur drei Sterne. Die Experten vermissen vor allem Assistenzsysteme.

Autor: Jörg Maltzan

Sehr beruhigende Ergebnisse meldet Euro NCAP nach seinen jüngsten Crashtests im November 2017: Die neue Mercedes X-Klasse, BMW X3, Porsche Cayenne, DS7 Crossback, Jaguar E-Pace sowie die beiden fast baugleichen Subaru Impreza und Sabaru XV zeigten kaum Schwächen und erhielten dementsprechend die Topnote, fünf Sterne. Der Honda Civic, der bei seinem Test im Juli 2017 mit enttäuschenden vier Sternen abschloss, stellte sich nachgebessert einem Wiederholungtest. Mit Erfolg: Auch er sicherte sich nun alle fünf NCAP-Sterne. Gravierende Sicherheitsmängel gibt es laut Euro NCAP bei keinem der genannten Autos, doch ein paar Kleinigkeiten sind dann doch bei jedem Auto zu bemängeln.Ganz anders sieht die Sache beim vollelektrischen Freizeitcruiser Citroën E-Méhari aus: Er schaffte gerade noch drei Sterne. Vor allem mangelte laut den Experten an Assistenzsystemen: Nur ein Gurtwarner ist an Bord, Notbrems- und Spurhalteassistent fehlen genauso wie ein Temporegler. Fußgänger- und Erwachsenenschutz waren "angemessen", allerdings mit Einschränkungen. Gut ist dagegen der Insassenschutz von Kindern: In diesem Kapitel gab's sogar fünf Sterne.