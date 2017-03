Yokohama 4x4 Award 2017

AUTO BILD ALLRAD hat Ihnen übers Jahr verteilt zehn getunte 4x4-Boliden vorgestellt. Wir möchten wissen, welcher Ihnen am besten gefällt. Yokohama als profilierter Anbieter von 4x4-Hochleistungsreifen und AUTO BILD ALLRAD verleihen zum 13. Mal den Preis für den gelungensten Tuning-Allradler des Jahres. Die Jury sind Sie, liebe Leser! Den Preis überreichen wir dem siegreichen Tuner am Abend des ersten Messetages der Tuning World Bodensee in Friedrichshafen. Als Dankeschön fürs Mitmachen winken Ihnen tolle Preise.