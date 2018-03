Zum Tod des Astrophysikers Stephen Hawking — 14.03.2018 "Bösewicht" Hawking Der Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. 2016 wirkte der Brite als "Bösewicht" in einem Jaguar-Spot mit und erfüllte sich so einen Traum.

Hawking wollte gerne ein Bösewicht sein



Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren unerwartet in Cambridge gestorben. Der an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankte britische Ausnahmeforscher war so etwas wie ein Popstar der Physik, er konnte der Welt komplexe wissenschaftstehoretische Phänomene in verständlichen Worten erklären. Zusätzlich zu seinem akademischen Schaffen wurde er durch zahlreiche Gastauftritte im TV berühmt, die allesamt seinen trockenen Humor zeigten.2016 trat der Brite in einem Jaguar-Werbespot (siehe Video) auf. Damit ging für Hawking nach eigenen Angaben ein Traum in Erfüllung, wollte er doch einmal in die Rolle eines Bond-Gegners schlüpfen und seine "böse Seite" zeigen.