Zweite Staffel: Amazon-Autoshow The Grand Tour — 01.11.2017 "The Grand Tour" startet am 8. Dezember Das Auto-Trio aus Clarkson, Hammond und May ist für die zweite Staffel von The Grand Tour in mehr als 100 Länder gereist. Jetzt ist endlich der Starttermin raus!

Studiozelt bleibt in England



Mal wieder was Skurriles: James May am Steuer eines Feuerwehrautos.

Analyse zu Hammonds Rimac-Crash



Richard Hammond während einer Fahrt im Rimac Concept One – seinem Unglücksauto.

Im Krankenhaus scherzt Hammond mit James May vor der Kamera.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 10. Juni 2017

Fotos: Amazon – The Grand Tour

he Grand Tour hat endlich einen Starttermin! Am 8. Dezember 2017 strahlt Amazon die erste Folge der lang ersehnten zweiten Staffel vom ehemaligen Top-Gear-Trio aus. Für die zweite Staffel sind Jeremy Clarkson , Richard Hammond und James May deutlich mehr gereist – mehr als 100 Länder sollen es gewesen sein. Dazu gehören unter anderem Kroatien, Mosambik, Dubai, Spanien, die Schweiz sowie die US-Bundesstaaten Colorado und New York. Legendäre Specials wie aus " Top Gear "-Zeiten sollen auch die zweite Staffel schmücken.Das Studiozelt von The Grand Tour geht in der zweiten Staffel nicht mehr auf Weltreise. Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May reisen allein um den Globus, während die Studioaufnahmen im britischen Cotswolds gedreht werden. Laut der Homepage von Amazon , wo Fans sich für Karten bewerben können, starten die Aufnahmen im Studio zur ersten Episode am 25. Oktober, die zweite soll am 31. Oktober gedreht werden. Demnach könnte die erste Folge Ende Oktober oder Anfang November ausgestrahlt werden. Gründe für den dauerhaften Aufenthalt in Großbritannien sind unter anderem der schwere Unfall von Richard Hammond und die Lungenentzündung von Jeremy Clarkson.Nach seinem Horror-Crash im Rimac Concept One witzelte Richard Hammond selbst über seinen Unfall und spottete über sein "Schweizer Taschenmesser-Knie". Das 1088 PS starke Elektro-Hypercar, mit dem der The Grand Tour-Moderator bei einem Bergrennen in den Schweizer Alpen verunglückte, ist nur noch ein verkohlter Haufen Schrott. Und es war, wie Hammond im Interview Firmenchef Mate Rimac verrät, auch noch ein Kundenfahrzeug – eines von nur acht produzierten Exemplaren, und nachgebaut wird nicht. Hammond war am 10. Juni 2017 bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Autoshow in der Schweiz verunglückt.In einem ersten Video , aufgenommen von James May, scherzte Hammond bereits wieder, entschuldigte sich bei seiner Frau und seinen beiden Töchtern und dankte May dafür, dass dieser eine Flasche Gin ins Krankenhaus geschmuggelt habe. Ganz so lustig war der Unfall dann aber doch nicht. Denn Hammond hielt dabei auch eine Röntgenaufnahme seines Kniegelenks hoch, das wohl in Zukunft Unterstützung durch ein paar Schrauben benötigt. Rimac-CEO und Gründer Mate Rimac wünschte Hammond auf Facebook eine schnelle Genesung.