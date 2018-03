Zwölf Auslaufmodelle im Check: Test — 20.03.2018 Satte 35 % Rabatt auf Auslaufmodell Nagelneue Autos verdrehen Käufern den Kopf. Doch wer jetzt klug vergleicht, fährt mit einem Auslaufmodell kaum schlechter – aber viel günstiger.

Hohe Rabatte machen die aktuellen Modelle attraktiv



Auch beim Focus stellt sich die Frage, ob man auf den neuen warten oder das aktuelle Modell nehmen soll.

Lars Busemann Fazit Wer online recherchiert und bei Händlern vor Ort verhandelt, kann bei anstehenden Modellwechseln echte Schnäppchen machen. Doch gerade jetzt machen einige Modelle einen digitalen Entwicklungssprung. Dann lohnen sich Wartezeit und Mehrausgaben.



edes Frühjahr wiederholt sich das Szenario: Auf den ersten Automessen der Saison bestaunt das interessierte Publikum Modelle von morgen. Und die neueste, schillernd bunte Automode von heute. Vor lauter Technik-Highlights, künstlicher Intelligenz und becircend schönen Formen vergessen manche jedoch den Reiz des ausgereiften Vorgängers.Abseits der automobilen Laufstege finden Kaufinteressenten verlockende Angebote von bewährten Modellen, die vor der Ablösung stehen. AUTO BILD hat zwölf Typen aus verschiedenen Klassen herausgepickt, deren Nachfolger im Lauf des Jahres entweder erstmals präsentiert werden oder sogar bald in den Handel kommen. Größter Kaufreiz beim neuen Alten: Klar, der Rabatt . Bis zu 35 Prozent Nachlass vom Listenneupreis können Käufer zum Beispiel sparen, wenn sie sich für den aktuell noch gebauten Ford Focus entscheiden. AUTO BILD klärt, ob es sich trotzdem lohnt, auf den neuen Focus zu warten, der noch in diesem Frühjahr Weltpremiere feiern wird. Ist der Fortschritt des Neuen bei Antrieb, Konnektivität oder Assistenz so groß, dass es sich lohnt, zu warten und deutlich mehr Geld auszugeben? Oder ist der Alte bereits so weit entwickelt, dass sich beim Neuen kaum etwas verändert und man sich das Geld dafür getrost sparen kann?