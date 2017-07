50 Jahre Cosworth in der Formel 1: Coole Cossies — 07.07.2017 Raketen mit Cosworth-Herz Vor 50 Jahren zündete der erste Cosworth-Ford in der Formel 1 eine einmalige Siegesserie. Grund für einen Blick auf die schärfsten Autos mit Cosworth-Motor!

Der Mercedes-Benz 190 E 2.5 16 Evo II war dank Cosworth-Zylinderkopf eine Rakete!

Cosworth-Motoren im Serienauto



Die unmissverständlichen Zeichen der Cosworth-Modelle: Dampf unter der Haube und wilde Flügel.

Vor einem halben Jahrhundert begründete die Motorenschmiede Cosworth in der Formel 1 eine neue Zeitrechnung: 1967 gewann Jim Clark in Zandvoort zum ersten Mal mit seinem Renner den Grand Prix, angetrieben von einem DFV-V8, dem berühmten "Double Four Valve". 154 weitere Grand-Prix-Siege, 22 Meistertitel und mehr als 16 Jahre Einsatz der Motoren in der Königsklasse folgten. Der doppelte Vierzylinder mit vier Ventilen pro Zylinder, daher rührt der Name, brachte den internationalen Durchbruch für Cosworth, die 1958 von Mike Costin und Keith Duckworth in London begründete Sportmotoren-Schmiede. Die Kombination beider Namen ergibt den legendäre Firmenname.Auf den "Double Four" folge der Motor mit BDA-Zylinderkopf, der ab den frühen 70er-Jahren Ford Escorts zu wütend brüllenden Sportskanonen machte. Mit Cosworth-Power angetrieben, schoben siund verhalf mit seinen rund 250 PS Björn Waldegard (1979) und Ari Vatanen (1981) auf Escort 1800 RS jeweils zum Rallye-Weltmeistertitel. Neben den Motorsport-Erfolgen wurden heiße Cosworth-Motoren auch in eine Vielzahl von Serienautos mit implantiert. Darunter sind viele Ford, wie der 204 PS starke und mit seinem riesigen Heckflügel unverwechselbare Sierra RS Cosworth oder der gekürzte Bruder Escort RS Cosworth mit 230 PS. Cosworth-Technik steckt aber auch im Mercedes-Benz 190 2.3-16 Evo oder beim Opel Calibra turbo unter der Haube.