Artcurial-Auktion auf der Retromobile 2018 — 09.02.2018 Die coolsten Traum-Oldies von Paris In Paris kommen dieser Renault 5 Turbo und andere heiße 80er-Jahre Knallbüchsen unter den Hammer. Artcurial versteigert viele Traum-Klassiker auf der Rétromobile 2018 – hier kommen die coolsten!

1981 ging dieser Renault 5 Turbo bei der Rallye Monte Carlo an den Start.

Die Klassiker-Szene schaut nach Paris, wo bei der Artcurial-Versteigerung am 9. Februar 2018 anlässlich der Rétromobile die schönsten Oldtimer unter den Hammer kommen. Das französische Auktionshaus bietet Knallbüchsen der 80er an, frühe Porsche 356, tolle Citroën-DS-Umbauten, sagenhafte Ferrari und einen seltenen Bugatti 57C Atalante. Zum Verkauf stehen eine Menge weiterer traumhafter Auto-Legenden, von denen einige mit Sicherheit Millionen bringen werden.Mittendrin: zwei Renault 5 Turbo mit dicken Backen und mächtig Dampf aus den Jahren 1980 und 1982. Turbo Nummer eins ist ein Gruppe-4-Rallyeauto, das 1981 an der Rallye Monte Carlo teilgenommen hat. Es ging erst durch zwei Hände, wurde professionell aufgebaut und restauriert. Inklusive FIA-Homologation ist der 220 PS starke rote Renner laut Artcurial die ideale Basis für historischen Motorsport. 120.000 bis 160.000 soll er bringen. Der zweite R5 Turbo ist einer der letzten gebauten der Serie 1 und verwöhnt mit elektrischen Fensterhebern, originalem Bertone-Interieur und nur etwas mehr als 36.000 Kilometern auf dem Tacho. Geschätzter Verkaufspreis: 90.000 bis 120.000 Euro.