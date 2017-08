Auktion: Ford Sierra Cosworth RS 500 — 11.08.2017 Ein Sierra für fast 130 Riesen! Alltags-Oldie in Sportversion, das garantiert eine heiße Aukton! In England schoss der Preis für einen Ford Sierra Cosworth RS 500 durch die Decke.

Pommes-Theke extrem! Den riesigen Spoiler des Sierra Cosworth kennt jeder Ford-Fan.

Nach 26 Jahren aufgeweckt



225 PS holt der RS500 aus seinen zwei Litern Hubraum.

Fahrzeugdaten Ford Sierra Cosworth RS500 Motor Bauart/Zylinder Vierzylinder, Turbo Ventile/Nockenwellen 4/2 Nockenwellenantrieb Zahnriemen Hubraum 1998 ccm kW (PS) bei U/min 165 (225)/6000 Nm bei U/min 276/4500 Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Getriebe Fünfgang, manuell Antrieb Hinterrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/40 – 245/35 ZR 17 Radgröße 9,0 – 10,0 x 17“ Verbrauch (Werksangabe) 9,7 l Tankinhalt/Kraftstoffsorte(Werksangabe) 65 l/S zulässiges Gesamtgewicht 1700 kg Kofferraumvolumen 351 l Außengeräusch 74 dB (A) Abgas CO2 (berechnet nach Werksverbrauch) 230 g/km Messwerte Beschleunigung 0–50/0–100 km/h 2,9/7,0 s 0–130/0–160 km/h 10,8/18,2 s Elastizität (4. Gang) 60–100 km/h 7,8 s Bremsweg aus 100 km/h 39,2 m Leergewicht/Zuladung 1298/402 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 51/49 % Wendekreis 12,2/12,2 m Innengeräusch bei 50/100 km/h 69/74 dB (A) Testverbrauch – CO2 13,8 l – 327 g/km Reichweite 470 km Kosten Steuern pro Jahr 303 Euro Versicherung (HPF/100 %) 302 Euro Werkstattintervalle 10.000 km Kosten Ölwechsel/Inspektion 180/450 Euro Zeitwert (Zustand 2, Stand 8/2017) 32.200 Euro

Autor: Christoph Richter

Auf einer Auktion in England verwandelte sich ein Ford Sierra in der Sportversion Cosworth RS 500 in eine Rakete! Der schnelle und vor allem kaum gelaufene Ford erzielte bei Silverstone Auctions am 30. Juli 2017 sensationelle 114.750 britische Pfund (umgerechnet knapp 127.000 Euro). Das ist fast das Vierfache des Zeitwerts für ein Auto in Zustand 2! Für die nur 10.733 Meilen auf dem Tacho (17.273 km) gibt es eine überzeugende Erklärung: Der 1987 gebaute Cossie stand von 1991 bis 2017 unberührt in einer Sammlergarage. So kam der kompakte Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum und 225 PS nie richtig zum Einsatz. Ein Glück für den Käufer, der den Wagen als einen von nur 500 gebauten ersteigern konnte.Cosworth-Spezialist John Taylor aus England half dem seltenen RS 500 wieder auf die Räder. Der Wagen erhielt eine umfassende technische Aufarbeitung inklusive Tausch aller Flüssigkeiten, neuen Bremsen und frischer HU. Der Tuner legte besonderen Wert darauf, dass der Wagen weitgehend original blieb. Die Teile, die für die neue HU getauscht werden mussten, gehörten ebenfalls zur Versteigerung. Auch das Interieur ist in einem makellosen Zustand, der Kofferraum wurde laut Auktionshaus noch nie beladen. Perfektion erreicht der Sierra durch seine einwandfreie Service-Historie sowie alle vorhandenen Handbücher!