Auktion: Porsche 901 Cabrio wird versteigert — 01.02.2017 Offene Porsche-Sensation unterm Hammer Porsche 901 sind schon selten, doch dies 901 Cabrio ist einzigartig! Auf einer Auktion könnte der legendäre Prototyp zum teuersten Vorserien-911 aller Zeiten werden.

Was für ein Schmuckstück: Das einzige 901 Cabrio, das je gefertigt wurde.

Scheunenfund wird für Porsche zum Glücksfall



Einer von 82: Dieser ehemalige Porsche 901 mit der Fahrgestellnummer 300057, bei Luckenwalde geborgen, wird im Porsche Museum restauriert.

Autoren: Matthias Brügge , Christoph Richter

Erster und gleichzeitig Letzter, einzigartig und original, das sind vier Attribute, die auf das einzige Porsche 901 Cabrio zutreffen! Einen von zwei noch existierenden Prototypen. Ursprünglich als Coupé gebaut, ging der Wagen zu Karmann und wurde dort zum Cabrio geöffnet. Aufgrund seiner Einzigartigkeit dürfte der Wagen einen erklecklichen Preis erzielen. Darauf setzt das Auktionshaus RM Sotheby's , das den Vorläufer des 911 und auch des 911 Targa am 8. Februar 2017 versteigert und den Wert auf bis zu eine Million Euro schätzt. Unter der Haube des 901 Cabrio versteckt sich der übliche 2,0-Liter-Boxermotor, der 130 PS mobilisiert. Von den ursprünglich 13 Protoytypen exisitieren nur noch zwei Fahrzeuge. Das zur Auktion stehende Exemplar trägt die Seriennummer 13360. Erst 1967 trennte sich Porsche von dem Fahrzeug und verkaufte ihn an den Rennfahrer Manfred Freisinger, der ihn 34 Jahre lang behielt. 2001 tauschte er den 901 mit dem weltweit bekannten Sammler Myron Vernis gegen einen 356 B Carrera GS rote Sportcoupé , das ein TV-Team von RTL II für die Sendung "Der Trödeltrupp" Ende 2014 aus einer Scheune bei Potsdam zog. Der ausgeblichene Wagen entpuppte sich als einer der nur 82 gebauten Ur-Elfer, die als "Porsche 901" entstanden und später als 911 ausgeliefert wurden. Nach der Entdeckung kehrte Nummer 57 von 82, der am 22. Oktober 1964 vom Band gelaufen war, nach Stuttgart-Zuffenhausen zurück. Über 100.000 Euro soll das Porsche-Museum für die rostzerfressenen Überreste der 911-Ikone der erstaunten Besitzerin überwiesen haben, berichteten die "Stuttgarter Nachrichten". Bald schon soll die Restaurierung abgeschlossen sein und der seltene 901 in die Porsche-Sammlung integriert werden. Für das Porsche-Museum ist der frühe Elfer besonders wichtig, schließlich fehlte das Modell bislang.