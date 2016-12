AUTO BILD KLASSIK 1/2017: Blick ins aktuelle Heft — 23.12.2016 Welcher ist der Über-Elfer? Seit 40 Jahren haben die heißesten Porsche einen aufgeladenen Motor. Wir haben getestet, welcher von Ihnen am meisten Spaß macht. Diese Autos und weitere tolle Storys im Heft!

911 Turbo 3.0: Damals wie heute braucht der Ur-Turbo im Grenzbereich eine kundige Hand.

AUTO BILD KLASSIK 1/2017

Der F40 betört heute noch als Gesamtkunstwerk mit einem ungefilterten, mechanischen Fahrerlebnis.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 1/2017:

Porsche und Turbo, das ist eine Geschichte voller Leistung und Legenden. Ihren Anfang nimmt sie im Jahr 1971 auf der Rennstrecke, 1974 fährt der erste Turbo im Straßenverkehr . Auf der Piste und im Alltag - genau dort testete AUTO BILD KLASSIK gut 40 Jahre später acht Porsche, um herauszufinden, welcher am meisten Turbo ist. Fünf Elfer und drei Transaxle-Typen traten an, jeder das Topmodell seiner Baureihe. Am Ende waren die Eindrücke so vielfältig, dass sie das Format sprengten. In Ausgabe 1/2017 AUTO BILD KLASSIK lesen Sie, wie sich die Elfer schlagen, in Ausgabe 2/2017 sind dann die Transaxle-Modelle dran.Auto-Neuheiten sind ein Spiegel ihrer Zeit. AUTO BILD KLASSIK beamt sich 30 Jahre zurück und trifft die Helden von 1987, die nun endlich das H-Kennzeichen erhalten, vom Opel Senator B bis zum Ferrari F40 . Noch einen Schritt weiter zurück in der Automobilgeschichte, nämlich vor über 40 Jahren, präsentierten Audi und BMW Designstudien mit den gleichen Linien, den gleichen Ideen und sogar unter fast gleichem Namen. Die Wahrheit hinter den zweieiigen Zwillingen ist ebenso kompliziert, wie spannend. Lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK die ganze Geschichte!Erster Teil des Megatests: Fünf extrafeine 911 Turbo aus vier Jahrzehnten - welcher von ihnen ist der Über-Elfer? •Wir fahren die erstaunlichen Neuheiten von 1987, vom Opel SEnator B bis zum Ferrari F40. Mit Kaufberatung •Audi Asso di Piche, BMW Asso di Quadri: zwei Giugiaro-Studien, erstmals vereint •Kalendermotiv, Kriegspropaganda, Kunstobjekt - eine seltsame, hübsche Karriere •AUTO BILD KLASSIK erklärt die Gewinne der Oldtimerspendenaktion •Von der Ölfilterkralle bis zum Mutternsprenger - hey, sie wollen es doch auch •Auto-Biografie: Dennis McCarthy ermöglicht wahnwitzige Auto-Stunts •AUTO BILD KLASSIK zieht große Bilanz: Das war 2016 in der Oldtimerszene wichtig •Im Sog des VW T1 werden fast alle teurer •Welche Alt-Auto-Events Sie auf keinen Fall verpassen sollten – Die Klassiktermine im Herbst und Winter